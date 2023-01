L’Attacco dei Giganti: Isayama apre a uno spin-off del manga?

Hajime Isayama, il famoso mangaka de L’Attacco dei Giganti, ha fatto parlare di se negli ultimi mesi dopo essersi recato a New York. In questa occasione ha ribadito alcune cose, come ad esempio la sua decisione di non tornare più con nessun nuovo manga. Il suo desiderio principale nella vita, dopo la conclusione delle vicende di Eren Jaeger è quello di gestire una SPA.

Tuttavia oggi in questo articolo vogliamo parlare di una remota possibilità secondo la quale il mangaka disegnerà una storia spin-off de L’Attacco dei Giganti. Quindi è escluso che Isayama torni con un nuovo manga, ma potrebbe riprendere dal manga che l’ha reso famoso in tutto il mondo?

Sono proprio le sue parole che ci portano ad una risposta, grazie a una nuova intervista tra Isayama e Crunchyroll. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AoTWiki.

Quando gli viene chiesto se in futuro ci potranno essere ulteriori storie sulla serie, ossia uno spin-off, o se sente di aver già raccontato tutto, il mangaka risponde di non avere piani al momento. Il non aver risposto in modo deciso, come ci si aspettava è già una sorpresa. Infatti durante l’intervista si vuole scoprire se ci sono idee legate al passato di altri personaggi, come ad esempio Hange e i componenti iniziali della squadra di Levi.

Isayama svela di avere qualcosa in mente proprio per il capitano Levi. Nonostante ciò non è ancora sicuro se riuscirebbe a scrivere questa storia oppure no. Per essere per preciso, il mangaka ha continuando dicendo che nella sua testa ha immaginato bene che tipo di storia avrebbe in mente per Levi, ma allo stesso tempo mettere nero su bianco quello che ha in testa è un processo molto difficile per lui. Sono due cose completamente diverse in quanto è un compito difficile realizzare un manga.

Al momento dunque Isayama non vuole tornare a disegnare, ma le idee non sembrano assolutamente mancargli. Potremmo assistere ad una collaborazione in cui affiderebbe i disegni a qualcun altro mentre lui si occuperebbe della storia? Non è sbagliato fare questo ragionamento, dato che casi del genere ce ne sono tanti.