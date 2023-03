L’Attacco dei Giganti: l’animatore dice la sua sull’ultima scena di Hange

La stagione conclusiva de L’Attacco dei Giganti è tornata sul piccolo schermo in modo decisamente intenso, di fatto non si fa che parlare dell’adattamento di MAPPA. Questo era inevitabile, a cominciare dal fatto che era tra i più attesi del 2023. La prima parte della stagione finale è uno speciale di un’ora e la seconda e ultima parte arriverà verso la fine dell’anno.

Prima di questo momento però, oggi siamo felici di riportare le parole dell’animatore che ha lavorato alla scena più emozionante della prima parte della stagione finale.

Questo animatore non è certamente uno alle prime armi, dato che ha dato il suo contributo all’industria degli anime con altri titoli come My Hero Academia e Made in Abyss. Quindi ha detto la sua sulla gestione e realizzazione del combattimento finale di Hange.

Per celebrare la scena, ha anche condiviso un nuovo sketch del soldato che accompagna una nota rivolta a tutti i fan. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider jason2937tw. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

“Ero responsabile dell’animazione chiave per la scena in cui Hange scende sul campo di battaglia.” afferma l’animatore. Continua dicendo di scusarsi per gli eventuali disagi causati con il regista Hayashi e al direttore dell’animazione. Inoltre pare fiero del suo lavoro dato che sente di essere contento per essere riuscito a creare la scena più straziante.

Chiunque abbia seguito L’Attacco dei Giganti e visto la prima parte della stagione finale, sa che Hange è da sempre tra i personaggi preferiti dai fan. La sua mente brillante e il suo acuto senso da stratega hanno tenuto in salvo personaggi come Levi ad Armin. Tuttavia, il tempo di Hange nella serie era arrivato al capolinea e lo fa nel modo migliore.

Il comandante ha infatti sacrificato la sua vita per dare la possibilità a Levi e al resto del corpo di spedizione il tempo di partire con il velivolo. Hange, dopo aver salutato Levi, si è lanciata contro la marcia dei Colossali di Eren, mettendo al tappeto tantissimi Giganti. Tuttavia per via del forte calore di questi, finisce per cade al tappeto bruciata. Ma la scena più emozionante è che incontra di nuovo tutti i suoi vecchi compagni nell’aldilà.

