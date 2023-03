Attack on Titan – The Final Season: svelata la data di uscita del gran finale

Attack on Titan – The Final Season ha finalmente svelato quando uscirà la parte finale di questa terza tranche, tramite un post su Twitter pubblicando proprio nel giorno della messa in onda della prima parte, ovvero il 3 marzo del 2023.

Con il Giappone che ha visto la conclusione della prima parte del finale, in terra nipponica si è quindi deciso di confermare quando Attack on Titan vedrà la sua conclusione ufficiale, ovvero sempre nel 2023. L’annuncio è stato ufficializzato da MAPPA su Twitter, tramite un teaser singolare dalla durata di 30 secondi.

Attack on Titan – The Final Season concluderà la sua corsa nel periodo autunnale, quindi come annunciato nel corso di quest’anno, anche se al momento non abbiamo ancora la data precisa in cui l’episodio uscirà. Tramite Comic Book apprendiamo la splendida notizia.

Eren ha i poteri del Titano Fondatore e sta usando quest’ultimo per controllare tutti i Giganti del Pianeta intenti a muoversi e massacrare tutto con la drammatica “Marcia dei Colossali”. Basta solamente questo per ricordarvi tutta la ferocia di questi eventi, completamente mutati se paragonati al primo episodio della storia.

Hajime Isayama nel corso del tempo è riuscito ad orchestrare uno spettacolo sorprendente e drammatico, volto al racconto inerente alla natura umana e al loro rapporto con i loro simili, evidenziato le varie problematiche e le ingiustizie delle guerre. Non sappiamo ancora la durata ma fortunatamente abbiamo una finestra di uscita:

“L’anime televisivo tanto atteso, “L’attacco dei giganti”, mostrerà Il capitolo finale della stagione finale (parte 2) sull’emittente televisiva NHK General nell’autunno del 2023!

Dopo una serie longeva e altamente intricata finalmente il pubblico riesce a vederne la conclusione, specie se questi ultimi sono appassionati dell’anime e non del manga (data la fine della storia chiusa qualche anno fa).

Paradis e il Titano Fondatore avranno ancora qualcosa da raccontare a quanto pare, e MAPPA ha anche deciso quando riusciremo a vedere le intenzioni dei protagonisti della vicenda. Voi avete già letto la storia? O state attendendo con ansia la conclusione della trasposizione animata?

