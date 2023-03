L’Attacco dei Giganti: la stagione finale dovrebbe eliminare una scena brutale?

L’Attacco dei Giganti è famoso in tutto il mondo per il suo aspetto di violenza brutale che caratterizza gran parte del suo racconto. L’armata ricognitiva ha infatti vissuto situazioni infernali che hanno portato alla morte di moltissimi colleghi e amici per scoprire più informazioni sul mondo oltre le mura.

Questo aspetto sanguinoso e violento era presente con la stessa intensità sia nel manga che nell’adattamento anime. Tuttavia oggi vogliamo parlare di una delle scene di morte più orribili e raccapriccianti di sempre de L’Attacco dei Giganti.

Ci riferiamo chiaramente alla stagione conclusiva dell’anime firmato MAPPA e coloro che hanno letto il manga, conoscono il riferimento.

Prima di proseguire ci teniamo a precisare che nel presente articolo ci saranno alcune anticipazioni. Dunque coloro che non vogliono scoprire di cosa si parla prima del tempo, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Negli ultimi episodi della quarta stagione animata, una sequenza di flashback ha rivelato Eren Jaeger e i suoi compagni in viaggio verso Marley per saperne di più sulle persone che li avevano attaccati nel corso degli anni. In questo modo si fa la conoscenza degli Eldiani di Paradis che cercavano di sopravvivere in questa terra straniera, disprezzati dai Marleyiani.

Una volta arrivati su questo territorio, si mostra un giovane ragazzo di nome Ramzi mentre tenta di rubare denaro al Capitano Levi. Alla fine, si decide di non punire il ragazzo. Tuttavia Eren, guardandolo, aveva un’espressione diversa dai suoi compagni. Questo perché era a conoscenza del futuro del ragazzo, decisamente non radioso.

Nel manga, infatti, Ramzi e suo fratello vengono uccisi dalla marcia dei Colossali di Eren durante l’assalto a Marley. La morte nel manga di Isayama non è certo una novità ma la morte dei rifugiati, in particolare, è incredibile. Nel manga, la morte di Ramzi è realizzata in modo molto dettagliato per esprimere fino a che punto Eren è disposto pur di portare a termine la sua missione di annientamento.

Non sappiamo se questa scena sarà mostrata nell’anime, ma lo si potrà scoprire molto presto in quanto la prima delle due parti della stagione conclusiva de L’Attacco dei Giganti è prossima al debutto. In passato, l’anime ha alterato gli eventi di alcune scene più brutali, come la morte di Erwin, Dhalis, Marlo e Frieda per citarne alcuni. Dunque ci sono casi precedenti di censura rispetto al manga.

