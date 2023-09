Dragon Ball Super: svelate le prime anticipazioni del capitolo 97

Il manga di Dragon Ball Super è pronto a tornare con il prossimo capitolo della serie. E infatti con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 97!

Come tutti i fan ormai sanno, il manga disegnato da Toyotaro e supervisionato da Toriyama sta adattando gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero. Chiaramente non si tratta di un adattamento strettamente fedele, in quanto presenta dei contenuti originali che differiscono dal film. Un altro aspetto che differisce dal film è l’arco prequel che ha messo sotto i riflettori Goten e Trunks nella loro adolescenza. Espandendo il loro ruolo, si scopre che erano diventati supereroi locali proprio come aveva fatto il Great Saiyaman anni prima in Dragon Ball Z.

Dragon Ball Super ha fondamentalmente adattato l’ultimo lungometraggio rilasciato l’anno scorso punto per punto, ma ha aggiunto alcuni nuovi materiali per questa nuova versione della storia. Il capitolo precedente si è concluso con un’anticipazione dell’ennesimo scontro. Infatti Goten e Trunks si sono uniti alla lotta contro Cell Max, ma a differenza di quanto visto nel film, hanno preso parte allo scontro nei panni di supereroi. E questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Super Chapter 97 First Draft! More coming on September 14, 10AM JST pic.twitter.com/Kc6gWwwmO2 — Hype (@DbsHype) September 11, 2023

Il capitolo 96 di Dragon Ball Super ha visto Cell Max fare il suo debutto ufficiale nelle pagine del manga dopo la lotta di Orange Piccolo e Gohan contro gli Androidi Gamma 1 e 2. E i momenti finali del capitolo hanno visto questi Androidi schiacciati dall’enorme mostro nel tentativo di correggere le loro azioni precedenti. Così Goten e Trunks hanno deciso di entrare nel vivo del combattimento in quanto Gohan e Piccolo avevano bisogno di un po’ di riposo dopo il combattimento. Ma, a differenza del film, i due si trasformano nei loro costumi da eroe Saiyaman X-1 e X-2, introdotti nell’arco prequel.

Quindi da questa prima anticipazione possiamo già capire che Toyotaro ha differenziato in questo aspetto l’ingresso in battaglia nella lotta contro Cell Max. Ora non resta che scoprire se il capitolo 97 di Dragon Ball Super apporterà o meno ulteriori modifiche. Il suo debutto è previsto per mercoledì 20 settembre.

Fonte – Comicbook