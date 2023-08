Dragon Ball Super sta iniziando la campagna pubblicitaria per promuovere la prossima opera animata tratta dal manga di Akira Toriyama, ovvero Sand Land, un one-shot pubblicato in Giappone negli anni duemila e distribuito anche in terra nostrana grazie a Star Comics.

Come ogni mese Toyotaro dedica un’illustrazione ai personaggi del franchise di Dragon Ball e nel corso delle settimane abbiamo anche avuto l’opportunità di vederne alcuni non canonici e anche non presenti nella timleine ufficiale della storia: parliamo di Turles e anche Cooler, fratello di Freezer.

Come sempre è bello vedere tanto amore verso il franchise da parte dell’artista, ma lo è ancora meglio vederlo nella rielaborazione di qualcosa di diverso da Dragon Ball, come ad esempio Sand Land, storia creata sempre dallo stesso Toriyama. Da come potete vedere in calce l’illustrazione è allegra e interessante e mette al centro Belzebù, protagonista del prossimo film anime.

Da come vedete il protagonista viene raffigurato mentre scappa all’interno della vignetta mentre dietro di lui è presente Darbula, iconico personaggio apparso nella Saga di Majin Buu come ben sapete, inizialmente posto come villain. Ovviamente Darbula è messo un attimino in disparte per fare spazio al protagonista di Sand Land.

Dragon Ball Super: Toyotaro dedica un disegno a Sand Land

This month’s special illustration by Toyotaro features Sand Land characters! pic.twitter.com/mOh57cQORN — Hype (@DbsHype) July 24, 2023

Sand Land uscirà in Giappone il 18 agosto e porrà all’attenzione del pubblico un film animato in CGI. In Italia non sappiamo ancora la sua data di uscita ma essendo un’opera di Toriyama sicuramente a breve arriverà anche nelle sale nostrane. Insieme a questo arriva anche da Bandai un videogioco GDR per console e PC dedicato sempre al vasto e arido mondo di gioco creato dal sensei.

Toyotaro non poteva non onorare il ritorno dell’opera del suo maestro con un’illustrazione dedicata, annunciando anche l’arrivo di questo lungometraggio animato che andrà a rilanciare un franchise di più di 20 anni fa. Cosa ne pensate del disegno?

Fonte Twitter