Le uscite DC Panini del 14 settembre 2023 (e del Batman Day)

Tra le uscite DC targate Panini del 14 settembre 2023 si segnalano le iniziative legate al Batman Day, che si celebra in tutto il mondo il 16 settembre e che quest’anno, come abbiamo visto, coinvolge anche l’etichetta Planet Manga.

Troviamo infatti, oltre all’albo speciale Batman Day 2023: Amici e Nemici, il primo numero in contemporanea con gli Stati Uniti della miniserie di Rafael Grampa Batman: Il Gargoyle di Gotham, oltre a tanti albi e volumi con protagonista il Cavaliere Oscuro e i suoi alleati.

Inoltre assistiamo al ritorno di Kal-El sulla Terra in Superman Special: Il ritorno di Kal-El e arriva il quarto cofanetto della Sandman Library, contenente i dieci volumi di The Dreaming: Le Terre del Sogno.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 14 settembre 2023.

Le uscite DC Panini del 14 settembre 2023

Batman 79

6,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1066 (I), Detective Comics Annual (2022) #1

Mentre il demone Azmer sta soggiogando la personalità di Harvey Dent, tocca a Due Facce cercare di salvare entrambi prima che sia troppo tardi…

Ma per fare questo, Harvey dovrà prima svelare al mondo l’identità di Batman!

Nel frattempo, il giovane erede degli Orgham, Arzen, incontra Bruce Wayne per la prima volta.

Inoltre, una storia ambientata nel passato di Gotham che rivela le sinistre intenzioni del clan Orgham!

Batman Day 2023: Amici e Nemici

9,90 €

Contiene: The Brave and the Bold (2007) #27, Batman (2016) #37, Detective Comics (2011) #27, Batman/Elmer Fudd Special (2017) #1

Come ogni anno, arriva un volume speciale per celebrare il Batman Day, questa volta a tema team-up!

Quattro racconti di Batman realizzati da alcuni degli autori più importanti della storia editoriale del personaggio!

Tanti ospiti speciali: fra loro, Superman, Catwoman e… Taddeo dei Looney Tunes!

Un volume a prezzo speciale e con grandi storie per vecchi e nuovi fan!

Variant Team-Up

9,90 €

Contiene: The Brave and the Bold (2007) #27, Batman (2016) #37, Detective Comics (2011) #27, Batman/Elmer Fudd Special (2017) #1

Dalla collaborazione tra Panini Comics e Kappa, una variant celebrativa del Batman Day realizzata in esclusiva per l’Italia da Antonio Fuso!

Accanto a Batman, un protagonista d’eccezione: il rapper e produttore discografico Hell Raton, volto della nuova collezione Kappa dedicata a Batman.

Una serie di racconti del Cavaliere Oscuro a tema team-up con grandi ospiti d’eccezione, fra cui Superman, Catwoman e… Taddeo dei Looney Tunes!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 5

Joker 21

3,00 €

Contiene:The Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #5

Matthew Rosenberg (Task Force Z) e Carmine Di Giandomenico (Batman: Il Cavaliere) continuano a raccontarci il duello fra Joker e il suo arcinemico Red Hood!

Jason Todd è consumato dalla rabbia e sta per recarsi nei locali più malfamati di Gotham per capire cosa sta succedendo al Principe Pagliaccio del Crimine. Perché ce ne sono due? E chi è l’impostore?

Cosa succederà quando entrerà in scena l’imprevedibile Cappellaio Matto?

Nel frattempo, in un’altra coloratissima storia breve disegnata da Francesco Francavilla, l’arcinemico di Batman dovrà vedersela con… Giganta!

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 4

DC Select 13

5,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #4

Variant

DC Select 13

7,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #4

Si conclude il prologo di Lazarus Planet: una grande catastrofe è alle porte!

Il Cavaliere Oscuro si è recato sull’Isola di Lazzaro per capire cosa stia succedendo a suo figlio Damian e per contrastare il Diavolo Nezha, ma gli eventi magici in corso su questo luogo mistico rischiano di dare vita a un disastro senza precedenti.

Cosa può fare Batman? E come reagirà a tutto questo Talia al Ghul?

Mark Waid (Daredevil) e Mahmud Asrar (Adventure Comics) danno vita al crossover che, dopo Crisi Oscura sulle Terre Infinite, segnerà l’inizio di una nuova era per la DC!

Batman: Il Gargoyle di Gotham 1

DC Black Label

5,00 €

Contiene: Batman: Gargoyle of Gotham (2023) #1

L’artista brasiliano Rafael Grampá (Batman – Il ritorno del Cavaliere Oscuro: Il bambino d’oro) firma una miniserie ambientata nel cuore più nero di Gotham City!

Il Cavaliere Oscuro ha deciso di rinunciare per sempre all’identità di Bruce Wayne e di diventare un vigilante a tempo pieno…

…ma cosa accadrà quando un serial killer inizierà a uccidere delle persone che in qualche modo sono collegate a lui?

In contemporanea con gli Stati Uniti!

Superman Special: Il ritorno di Kal-El

19,00 €

Contiene: Action Comic (1938) #1047/1049, Superman: Kal-El Returns Special (2023) #1, Superman: Son of Kal-El (2021) #16/18

Come aveva promesso, Kal-El è tornato sulla Terra: ecco l’intera storia!

Padre e figlio finalmente riuniti: una città, un pianeta, due Superman!

Oltre duecento pagine di pura azione con padre e figlio, Lois Lane, Steel e il resto della Super-famiglia contro nemici vecchi e nuovi!

Inoltre: cosa sta tramando Lex Luthor? E che cos’è il Progetto Blackout?

Gotham City: Anno Uno

DC Evergreen

25,00 €

Contiene: Gotham City: Year One (2022) #1/6

C’era una volta una città splendente, focolare per le famiglie, simbolo di prosperità e speranza. Quella città era Gotham nella sua era più gloriosa, e questa è la storia di come sia caduta in disgrazia.

Due generazioni prima dell’avvento di Batman, l’investigatore privato Slam Bradley rimane invischiato nel rapimento del secolo quando un neonato scompare nel cuore della notte.

Ha così inizio la brutale ed epica storia di un uomo che vive sul filo del rasoio e quella della sua città, che sta per essere data alle fiamme.

Per la prima volta insieme, le superstar del fumetto Tom King (Batman: Killing Time) e Phil Hester (Green Arrow) firmano una storia indimenticabile!

Batman e Joker: Il Duo Mortale

DC Black Label Complete Collection

26,00 €

Contiene: Batman & the Joker: The Deadly Duo (2023) #1/7

Harley Quinn è scomparsa e per le strade di Gotham City si aggirano strani mostri.

Joker è pronto a indagare per scoprire cosa sta succedendo e ha deciso di rivolgersi al più grande detective del mondo: Batman!

Ma cosa accadrà quando la morte colpirà le cariche più alte del Dipartimento di Polizia di Gotham? La metropoli del Pipistrello sprofonderà nel caos?

La superstar Marc Silvestri, ideatore di personaggi come Witchblade e Darkness, scrive e disegna una miniserie che esplora il legame fra il Cavaliere Oscuro e il suo più grande nemico!

Batman: Detective Comics 3

Arkham Risorge

DC Rebirth Collection

18,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1044 (II), #1045 (II), #1046, Batman: Detective Comics 2021 Annual #1

La sceneggiatrice Mariko Tamaki (Future State: Dark Detective), affiancata per l’occasione da Matthew Rosenberg (Joker: The Man Who Stopped Laughing) e Stephanie Phillips (Harley Quinn), continua a raccontarci le avventure di Batman ambientate nei meandri più tetri di Gotham City!

L’Arkham Asylum è uno dei luoghi più noti della metropoli del Cavaliere Oscuro ed è spesso associato alla follia e al dolore, ma cosa succederà ora che è stato distrutto?

La costruzione di una nuova torre lo trasformerà in una struttura in cui le anime tormentate potranno finalmente trovare sollievo?

E la Bat-famiglia come reagirà a tutto questo? Resterà unita o nuove tensioni sono alle porte?

Batman: Killing Time

DC Collection

25,00 €

Contiene: Batman: Killing Time (2022) #1/6

Tom King torna a scrivere Batman per un racconto ambientato nel passato!

L’Enigmista, il Pinguino e Catwoman sono pronti a unirsi per tentare la rapina del secolo. L’obiettivo è un misterioso e prezioso manufatto posseduto da… Bruce Wayne!

Una violenta guerra tra i più temibili criminali di Gotham è alle porte: riuscirà il Pipistrello a impedire che il sangue scorra per le strade di Gotham?

Un’imperdibile storia disegnata da David Marquez

Batman/Giudice Dredd: Vendetta e Giudizio

DC Deluxe

35,00 €

Contiene: Batman/Judge Dredd: Judgment on Gotham (1991) #1, Batman/Judge Dredd: Vendetta in Gotham (1993) #1, Batman/Judge Dredd: The Ultimate Riddle (1995) #1, Batman/Judge Dredd: Die Laughing (1998) #1/2, Lobo/Judge Dredd: Psycho Bikers Vs. Mutants From Hell (1995) #1

Sono due icone del mondo del fumetto, e vivono per la giustizia…

…ma quando Batman e il Giudice Dredd si incontrano, i loro differenti metodi rendono la situazione esplosiva!

Una serie di storie degli anni 90, sopra le righe, ironiche e violente scritte dai creatori di Dredd e illustrate da alcuni dei maggiori talenti del fumetto dipinto!

Ospiti speciali: Joker, l’Enigmista… e Lobo!

Sgt. Rock: Tra l’Incudine e l’Inferno

Dc Black Label Deluxe

21,00 €

Contiene: Sgt. Rock: Between Hell and a Hard Place (2003) #1

Un giallo crudo e intenso ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale!

Franklin Rock è chiamato a risolvere un mistero mentre fuori infuria la battaglia e lui e i suoi sono oltre le linee nemiche.

Mentre il Sergente cerca di capire chi sia il colpevole di un quadruplice omicidio, deve scoprire come mettere in salvo i suoi uomini.

Un thriller indimenticabile realizzato da due superstar del fumetto: Brian Azzarello e Joe Kubert!

Fables 6

Supergruppo

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Fables (2002) #101/107

Il Signore Oscuro è a piede libero e continua a prendere di mira le Fiabe di New York…

…ma una squadra di eroi coraggiosi è pronta a contrastarlo!

Capeggiato da Pinocchio e dalla potentissima Ozma, questo supergruppo di personaggi leggendari si appresta a vivere un’avventura insolita e rocambolesca. Ma come reagirà il burbero Luca Wolf?

Il pluripremiato sceneggiatore Bill Willingham unisce il mondo di Fables alle tematiche tipiche del fumetto di supereroi per regalarci una storia sorprendente e ricca di colpi di scena!

The Dreaming: Le Terre del Sogno

Sandman Library

170,00 €

Contiene: The Dreaming voll. 1/10

Arriva il quarto cofanetto della Sandman Library!

In un’unica soluzione, la saga che amplia i confini delle Terre del Sogno e racconta cos’è accaduto dopo la scomparsa di Morfeo!

Le vicende di Lucien, Matthew, Eva, Caino e Abele e di tutti gli altri comprimari di Sandman durante il regno del nuovo Sogno degli Eterni: Daniel!

Dieci volumi firmati da autori del calibro di Caitlín R. Kiernan, Duncan Fegredo, John Totleben e Len Wein.

The Dreaming: Le Terre del Sogno 1

Oltre le Sabbie del Sogno

Sandman Library

18,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #1/7

Goldie, la piccola gargoyle dorata che abita assieme ad Abele, è stanca della violenza che il suo amico subisce quotidianamente da Caino…

…così decide di andarsene. I due fratelli dovranno fare carte false per recuperarla!

Un giovane uomo, suo malgrado, viaggia alcuni anni nel futuro. Non può sapere che Hettie la Matta ha un appuntamento con l’entità più potente del creato.

Un team di autori di prim’ordine amplia i confini della dimensione onirica raccontando cosa succede nelle Terre del Sogno dopo la scomparsa di Morfeo.

The Dreaming: Le Terre del Sogno 2

Il Bacio del Coyote

Sandman Library

18,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #8/14

Nel giorno del suo matrimonio, una giovane donna è vittima di un terribile incidente e finisce in coma. Inizia così un lungo e articolato sogno che la porterà a svelare oscuri segreti…

Coyote, un’antica divinità ormai dimenticata, desidera riacquisire il proprio potere ed è disposta a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo…

Un gruppo di uomini addormentati si ritrova nel Sogno, ma la presenza di uno di loro indica che una verità molto antica sta per tornare a galla.

Dai veterani del mondo di Sandman Jill Thompson, Michael Zulli e Bryan Talbot!

The Dreaming: Le Terre del Sogno 3

Lacrime per Una Rossa Oscura

Sandman Library

15,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #15/16, #20/21, #25, Vertigo: Winters Edge (1998) #1 (V)

Sfinito dalla sua frenetica esistenza, un uomo sogna di abbandonare il ruolo dirigenziale della sua azienda e svolgere il lavoro di operaio…

Il bibliotecario Lucien viaggia nel mondo della Veglia per andare a trovare una vecchia amica.

Nel frattempo, il Corinzio si imbatte in un’oscura vicenda d’amore e follia in cui era coinvolto il suo predecessore.

Abele legge di Aristea di Marmara, il corvo che ha preceduto Matthew, e apprende la sua incredibile storia.

The Dreaming: Le Terre del Sogno 4

Il Corvo Solitario

Sandman Library

18,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #17/19, #22/24, #26

Prima di essere distrutto e ricostruito in una forma più docile, il Corinzio ha seminato morte e terrore nel mondo della Veglia…

Ora tocca alla sua nuova incarnazione abbandonare le Terre del Sogno per fermare due esseri umani che stanno compiendo una serie di raccapriccianti omicidi.

Anche il corvo Matthew sarà costretto a entrare nel mondo della Veglia, ma non in forma di uccello, bensì in quella dell’umano che era stato in vita, Matthew Cable!

Completa il quarto volume di The Dreaming – Le Terre del Sogno una storia in cui Abele compie un’azione senza perdono: colpire suo fratello Caino. Le conseguenze potrebbero essere disastrose…

The Dreaming: Le Terre del Sogno 5

Molte Dimore

Sandman Library

20,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #27/34

Nelle Terre del Sogno ogni cosa che nel mondo della Veglia è un oggetto inanimato può amare, desiderare, persino sognare e, ovviamente, odiare con tutto il cuore.

Questo è ciò che sembra accadere alla Casa del Mistero, abitata da Caino: per motivi sconosciuti decide di sbarazzarsi del suo fastidioso inquilino, e pur di riuscirci è disposta a tutto.

Ha inizio una catena di eventi che avrà gravi ripercussioni su tutte le Terre del Sogno.

Il più lungo e complesso arco narrativo di The Dreaming – Le Terre del Sogno, che vede tra i suoi autori il leggendario John Totleben, segna il giro di boa dell’intera serie e prepara il terreno per futuri sconvolgimenti

The Dreaming: Le Terre del Sogno 6

Spirali

Sandman Library

15,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #35/39, Vertigo: Winter’s Edge (1998) 2 (IX)

Da qualche parte, in una regione remota delle Terre del Sogno sulla soglia dell’Incubo, un anziano cartografo avverte un’anomalia, un’increspatura nel tessuto onirico…

Sembra proprio che questo c’entri con Eco, la ragazza intrappolata nel corpo di un ragazzo che, nel mondo della Veglia…

Ma ciò che sta per accadere ha forse a che fare con il rogo della Casa del Mistero, la scomparsa di Caino e, con ogni probabilità, con qualcosa di ancora più oscuro e minaccioso.

Caitlín R. Kiernan, coadiuvata da un team di artisti di spicco come Rebecca Guay e Teddy Kristiansen, inizia a fare luce sui misteri che offuscano le Terre del Sogno.

The Dreaming: Le Terre del Sogno 7

Notti di Caccia

Sandman Library

17,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #40/43, The Dreaming Special (1998) #1

Eco, che pareva un’assassina senza scrupoli, è in realtà una persona fragile soggiogata da una forza oscura.

Ora la ragazza è determinata a rimediare ai propri errori, e per farlo deve superare i cancelli della morte. E se qualcuno muore mentre sogna ha la possibilità di non finire nell’oltretomba, fermandosi invece nelle Terre del Sogno…

Il regno di Daniel, il successore di Morfeo, sta attraversando un momento di profonda crisi…

Inoltre, una storia speciale scritta da Len Wein e nominata ai Bram Stoker Award.

The Dreaming: Le Terre del Sogno 8

Specchio, Specchio

Sandman Library

16,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #44/49

Un prezioso gioiello che era stato forgiato da Morfeo in persona causa improvvisamente un gran numero di problemi in una furiosa corte di goblin come nel centro di New York!

Nuala, che da tempo ha deciso di abbandonare le Terre del Sogno, cerca disperatamente di integrarsi nel mondo della Veglia, ma è molto più difficile di quanto pensasse…

All’improvviso, la nemesi di Cluracan giunge a New York per difenderla da un attacco del Popolo fatato che vuole impossessarsi del gioiello.

Caitlín R. Kiernan prosegue la saga incentrata sui comprimari di Sandman!

The Dreaming: Le Terre del Sogno 9

Esili

Sandman Library

16,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #50/55

Ha finalmente inizio la ricostruzione della Casa del Mistero! Un’operazione simile, però, è tutt’altro che semplice, e Caino sta per fare una scoperta sensazionale.

Il Corinzio, dopo essere stato esiliato dalle Terre del Sogno e rimpiazzato, è costretto a vagare nel mondo della Veglia…

Nelle Terre del Sogno il giovane assistente di Lucien, Danny Nod, intraprende un viaggio tra i reami delle fiabe e della narrazione… rischiando di cambiare per sempre il volto della letteratura!

Contiene una storia scritta da una guest star d’eccezione: Bill Willingham, il creatore di Fables!

The Dreaming: Le Terre del Sogno 10

All’Alba

Sandman Library

15,00 €

Contiene: The Dreaming (1996) #56/60, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #3 (IV)

Chi è Cattarina Poe? La gatta di Edgar Allan Poe, ovviamente! In una storia ambientata nel passato, la piccola dovrà fare carte false per salvare il suo padrone… per fortuna potrà contare sull’aiuto di Jessamy ed Eva.

Nell’arco narrativo finale della serie, scoppia una grande guerra nella dimensione onirica: due Incubi, che rispondono entrambi al nome di Corinzio, reclamano il ruolo che ritengono appartenga loro di diritto!

Rientrano in scena vecchie conoscenze che giocheranno un ruolo fondamentale nello scontro finale, come Bruto e Grumo, mentre Daniel osserva, impassibile, la battaglia!

La sceneggiatrice Caitlín R. Kiernan porta a conclusione The Dreaming – Le Terre del sogno.