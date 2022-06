Crossover tra Superman padre e figlio per il ritorno di Kal-El sulla Terra

A settembre Clark Kent tornerà sulla Terra dopo la saga di Warworld e si riunirà al figlio Jon Kent in un crossover padre-figlio tra le serie Action Comics e Superman: Son of Kal-El.

Nell’attuale continuità della serie Action Comics, Superman è da tempo lontano dal pianeta a combattere Mongul nella “Warworld Saga” dello scrittore Phillip Kennedy Johnson.

Ma Kal-El tornerà finalmente sulla Terra e a Metropolis a settembre, creando una trama incrociata con l’altro Superman di Metropolis, suo figlio Jon, fino a novembre.

Ma andiamo con ordine: Superman: Warworld Apocalypse #1, un one-shot di 56 pagine di Johnson e degli artisti Brandon Peterson e Will Conrad, concluderà la saga il 30 agosto e presenterà la battaglia finale tra Superman e Mongul e tra Authority e gli Unmade Champions di Mongul.

Il finale dell’arco narrativo (in cui “gli imperi cadono e sorgono e il quarto mondo rinasce”) presenta anche la rivelazione dello sconosciuto incappucciato presente lungo tutta la saga, che secondo la DC scoprirà uno “scioccante tradimento” che minaccia di reprimere la ribellione di Superman

E la chiave per recuperare i poteri di Superman risiede in Natasha e John Henry Irons.

Dopo lo speciale, Superman tornerà quindi sulla Terra in “Kal-El Returns“, un crossover in sei parti tra Action Comics #1047-1049 di Johnson e Superman: Son of Kal-El #16-18 dello scrittore Tom Taylor.

Johnson e la DC definiscono la trama “nient’altro che l’inizio di una nuova era per Superman” introducendo nuovi personaggi nella sua mitologia.

“Dopo gli eventi della saga di Warworld, Superman è tornato sulla Terra con nuovi alleati, ma Lex Luthor ha i suoi piani per Metropolis dopo aver visto una grande opportunità nella caduta di Warworld”, aggiunge lo scrittore. “Piani che prevedono il ritorno di uno dei cattivi più classici di Superman, Metallo.”

Kal-Clark e Steel uniscono le forze per “rifare Metropolis come una vera città del domani”, ottenendo l’attenzione di due dei cattivi più iconici di Superman.

“Quello che abbiamo fatto per Mongul con la Warworld Saga, lo stiamo facendo per Metallo in Kal-El Returns“, aggiunge Johnson. “Metallo potrebbe essere il mio cattivo preferito di Superman, e penso che sia spesso trascurato al posto dei personaggi più divini come Mongul o Darkseid.

“C’è una versione davvero spaventosa, complessa e interessante di lui che volevo mostrare ai lettori da molto tempo. Le sue origini, le sue motivazioni e il suo potere hanno bisogno di un aggiornamento approfondito e siamo pronti per dare ai lettori un Metallo degno di Superman. Restate sintonizzati per il Metallo più forte e spaventoso che abbiate mai visto.”

Non è stato detto dalla DC è come Jon condividerà il titolo di Superman e i doveri di campione di Metropolis con papà, in particolare con i piani di Kal per rifare la città.

Ma teoricamente tutti questi avvenimenti dovrebbero svolgersi prima della Morte della Justice League e di Dark Crisis, dove Jon prenderà il posto del padre intrappolato in una realtà “silver age” per formare una nuova Justice League.