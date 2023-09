Le uscite Planet Manga del 14 settembre 2023 (e del Batman Day)

Tra le uscite Planet Manga del 14 settembre 2023 si segnalano ben tre manga realizzati in collaborazione con DC Comics, tra cui One Operation Joker, proposti in occasione del Batman Day che si celebra in tutto il mondo il 16 settembre.

Inoltre è in uscita la Early Access Variant del secondo volume di Yomi no Tsugai, la nuova serie di Hiromu Arakawa, e continua con la terza uscita Evol, il manga sui supereroi di Atsushi Kaneko.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 14 settembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 14 settembre 2023

Yomi No Tsugai 2

Early Access Variant

7,00 €

AZIONE, MISTERO, CREATURE FANTASTICHE E MOLTO ALTRO NELLA NUOVA SERIE DELLA CREATRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

Voleva trovare la sorella gemella Asa, ma è stato catturato dagli uomini della famiglia Kagemori. E adesso per Yuru la situazione si fa davvero dura. Fortunatamente, ha con sé i suoi due tsugai… ma saranno abbastanza forti per liberarlo?

Shangri-La Frontier 10

Manga Top 177

5,20 €

IL MOSTRO UNICO PIÙ TEMUTO DI SHANGRI-LA FRONTIER

Sunraku è di nuovo di fronte alla terrificante signora della notte? Sarà in grado di batterla? Di certo, avere al suo fianco un’alleata del calibro dell’Attack Holder Saiga-0 può rendere semplicemente improbabile un’impresa altrimenti impossibile!

Shangri-La Frontier Expansion Pass 10

8,20 €

NUOVO APPASSIONANTE NUMERO, NUOVO IMPERDIBILE BOOKLET

Potrete leggerlo soltanto acquistando l’edizione Expansion Pass, contenente oltre al booklet anche il volume con cover variant, irrinunciabile per tutti gli appassionati che vogliono sapere tutto, ma proprio tutto, sulla lore di questo premiatissimo manga.

Yasha 3

16,00 €

IN QUALE DIREZIONE SI EVOLVERÀ L’UMANITÀ?

A deciderlo sarà il duello fra due fratelli gemelli, un dio benevolo e un demone. Il futuro di Sei è fosco, prigioniero di scienziati che intendono usarlo come cavia per i loro esperimenti. Nel frattempo, Rin porta avanti un piano sanguinario…

The Witch and the Beast 5

7,00 €

ENTRA IN SCENA LA STREGA DELLA MALEDIZIONE

Annichiliti dalla sua potenza, Ashaf e Guideau ricordano il loro primo incontro. Anche allora i due compresero che il vero male non risiede tanto nella propria natura, quanto nelle proprie azioni.

Twin Star Exorcists 30

5,20 €

Gli esorcisti Rokuro e Benio scatenano una seria azione soprannaturale mentre purificano il mondo dai mostri.

Gli Esorcisti della Stella Gemella sono destinati a porre fine alla guerra con i mostruosi Kegare… ma a quale prezzo?

Rokuro scopre l’inaspettata vera identità del re dei Kegare, ma questo non lo aiuterà quando la sua migliore amica, Mayura, viene ferita a morte e l’esorcista Subaru compie l’estremo sacrificio di uccidere Benio, la moglie di Rokuro!

Seraph of the End 29

5,20 €

In un mondo post-apocalittico di vampiri contro umani, Yuichiro si vendica dei suoi padroni vampiri!

Dopo che le trombe dell’apocalisse annunciano la caduta dell’umanità, i vampiri emergono dall’ombra per dominare la terra. Yuichiro vuole solo una cosa: vendicarsi uccidendo ogni singolo vampiro.

Potendo scegliere tra due estremi, Yu sceglie una terza opzione. Invece di seguire i piani di Guren o del Primo, si mette in proprio: prende Mika e lascia la squadra di Shinoa, giurando di resuscitare tutti! Ma per farlo, i due devono prima scavare nel loro passato e scoprire cosa sta realmente accadendo. Per farlo, Yu ha bisogno di molta energia, ma le scorte scarseggiano. I due ricorrono a mezzi subdoli per riuscirci, ma se è per salvare il mondo, potrebbe valerne la pena.

Sasaki e Miyano 9

7,00 €

IL CLIMA SI FA SEMPRE PIÙ BOYS’ LOVE

Perché in amore, anche quando sai di essere corrisposto, continui ad avere mille dubbi e a imbarazzarti per le cose più piccole? Miyano si sente il cuore in gola a ogni bacio di Sasaki, ma anche lui saprà sorprendere il ragazzo con una proposta inaspettata…

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 14

7,00 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 6

Manga Saga

5,20 €

NEMICI GIURATI

Conclusa la battaglia tra Aldebaran e Kagaho, non c’è tempo per abbassare la guardia: il dio degli inferi in persona ha fatto la sua comparsa nel Santuario! Hades è ora faccia a faccia con Athena. Dopo tanto tempo, i due fratelli Alone e Sasha si rincontrano.

Sakura, Saku 4

Manga Love 70

5,20 €

LA SPERANZA DI UN AMORE A LIETO FINE SI ALLONTANA…

Ci sono vari motivi per cui Saku non vuole confessare i suoi sentimenti ad Haruki e purtroppo se n’è appena aggiunto un altro bello grosso: anche a Kotono, la sua migliore amica, sembra piacere Haruki! Ma sarà veramente così oppure ha solo capito male?

Shy 12

Manga Fight 62

5,20 €

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 6

Collana Japan 176

5,20 €

SARÀ PRESTO TEMPO DI AFFRONTARE UN’ALTRA PROVA

Kai prosegue il viaggio attraverso le rovine delle dodici gemme ancestrali, in cui si cela il segreto che potrebbe condurlo a diventare il prescelto di Aragane. Nel frattempo, il passato turbolento di Ko viene alla luce, complice il ritorno nella sua terra natale. Se ti è piaciuto Fullmetal Alchemist scopri Aragane No Ko – Diamond in the Rough!

Jumbo Max 4

7,50 €

NEW JUMBO MAX

Tradito dai compagni, Tateo cerca rifugio da Suekane, un ex cliente. Poi, come prima mossa per vendicarsi, consegna alla figlia di Sumaoka il prototipo di un farmaco più efficace che mai… Intanto l’ispettore Osaragi si avvicina sempre più alla verità sulla droga del sesso che sta sconvolgendo il Giappone.

Sakamoto Days 9

Generation Manga 43

5,20 €

PREPARATEVI A UN COMBATTIMENTO INCREDIBILE!

Cosa succede quando un ex sicario di fama leggendaria perde la pazienza e decide di fare sul serio? Durante la prova per l’ammissione alla JCC, la scuola per diventare killer, Taro Sakamoto interviene a difendere Shin, ridotto da Shinaya in pessime condizioni…

Evol 3

7,90 €

EVOL CONTRO I SUPEREROI

Dopo il mega-incendio appiccato da Akari, Lightning Volt e Thunder Girl scendono in campo per bloccare l’ondata di distruzione. Ha inizio una vera e propria battaglia all’ultimo sangue tra bene e male… Ma chi è il bene e chi è il male?

Eden Ultimate Edition 8

24,00 €

BATTAGLIA A TUTTO CAMPO

La missione per salvare Mana si è trasformata in uno scontro senza esclusione di colpi. In un crescendo di emozioni e colpi di scena, si deciderà non solo il destino della ragazza ,ma anche quello di molti altri importanti personaggi.

Superman Vs. Food 1

7,00 €

SUPERMAN È L’UOMO PIÙ POTENTE SULLA TERRA, MA ANCHE LUI HA UNA DEBOLEZZA… NO, NON SI TRATTA DELLA KRYPTONITE, BENSÌ DEL CIBO GIAPPONESE!

Che sia per una veloce pausa pranzo o una più rilassata cena serale, quando lo stomaco brontola, l’Uomo d’Acciaio vola in Giappone per assaporare le prelibatezze locali. Una divertente serie di avventure originali che metteranno a dura prova il suo palato, travolto da gusti mai sperimentati prima!

One Operation Joker 1

7,00 €

UN FOLLE E DIVERTENTE MANGA CHE FA DI JOKER IL PAPÀ DELL’UOMO PIPISTRELLO

Batman, il simbolo della giustizia, e Joker, l’acerrimo nemico: per anni si sono dati battaglia a Gotham City. Poi un giorno avviene un incidente e il Cavaliere Oscuro si trasforma in… neonato! Il Principe Pagliaccio del Crimine, che per mostrare il potere del male deve sconfiggere il bene, decide di crescere il bimbo perché diventi il difensore della città!

Batman Justice Buster 1

7,00 €

UN MANGA CHE SAPRÀ AFFASCINARE SIA GLI APPASSIONATI DEL FUMETTO GIAPPONESE, SIA I LETTORI DI COMICS

Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi (Ultraman) reinventano il mito di Batman e del suo mondo. Un Uomo Pipistrello diverso in una Gotham City diversa, affiancato da un’intelligenza artificiale di nome Robin e con uno strano personaggio che vuole diventare un suo alleato…

Dai Dark 6

7,50 €

UN’AGONIA CHE DURERÀ MOLTO PIÙ DI QUINDICI MINUTI…

Forse per Sanko e compagni infiltrarsi nei territori della congregazione Lighthead non è stata una buona idea, considerando che la sacra setta ama fare dei barbecue con i suoi nemici. Zaha Sanko sta per vivere l’ennesimo “pessimo quarto d’ora”?

Konosuba! – This Wonderful World 16

Capolavori Manga 158

5,90 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 7

Manga Best 31

5,20 €

UNO SCONTRO EPOCALE STA PER AVERE INIZIO

Dopo un incontro voluto dal caso, Shiki e Mikado, all’oscuro delle rispettive identità, sono diventati amici. Il crudele piano orchestrato da Shinya, però, minaccia il loro rapporto… Momotaro e Oni sono davvero destinati a odiarsi?

Kingdom Hearts II Silver 10

9,00 €

SORA È SOLO, MA DEVE TROVARE LA FORZA DI COMBATTERE L’ORGANIZZAZIONE XIII E RIPORTARE LA PACE NEI MONDI

Riuscirà il protagonista a salvare gli amici dalla crudele follia dei suoi avversari? Ecco l’ultimo, avvincente numero del terzo capitolo della saga che ha stregato milioni di giocatori e lettori in tutto il mondo!