Burn The Witch: annunciato l’anime del one-shot

Burn the Witch è un manga shōnen scritto e disegnato da Tite Kubo, uno dei mangaka più famosi di sempre per aver scritto e disegnato anche Bleach. Burn The Witch fa il suo debutto come one-shot sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a luglio 2018. In seguito, a partire da agosto 2020, la serializzazione del manga è ricominciata, con la pubblicazione di altri quattro capitoli.

La serie shonen si concentra su due streghe chiamate Noel Niihashi e Ninny Sprangcole, che ha ricevuto un adattamento di tre episodi nel 2020. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che Burn The Witch tornerà con un nuovo progetto anime che adatterà la storia del one-shot di Noel e Ninny.

L’aggiornamento arriva in seguito al 23° episodio dell’anime Bleach: La Guerra dei Mille Anni. Dopo la sua conclusione è stato lanciato un video promozionale che annunciava un adattamento anime del prologo del manga Burn the Witch #0.8 del 2018 di Tite Kubo.

In occasione del ritorno di Burn The Witch, torneranno anche Studio Colorido e Team Yamahitsuji per animare le avventure di Noel e Ninny. Anche i doppiatori originali delle streghe, Yuina Yamada e Asami Tano, torneranno nella serie. Intitolato “Burn The Witch #0.8”, al momento non abbiamo modo di rivelare la data di uscita di questo progetto anime, tanto meno un eventuale periodo di uscita. Quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

La storia è ambientata in Europa, precisamente a Londra, dove, storicamente, il 72% di tutte le morti a Londra sono legate ai draghi, esseri fantastici invisibili alla maggior parte delle persone. Sebbene sconosciuti a molti, alcune persone si sono opposte a questi draghi.

Solo gli abitanti della “Londra Inversa”, ossia quelli che vivono nella parte nascosta di Londra, possono vedere i draghi. Ma anche in questi casi, solo pochi selezionati sono abbastanza qualificati da potersi definire streghe o maghi per stabilire un contatto diretto con loro.

E le vicende ruotano attorno a Noel “Niiha” Niihashi e Ninny Spangcole. Sono due streghe che lavorano presso il quartier generale di Wing Bing, un’agenzia per il controllo e la conservazione dei draghi situata nella Reverse London. Coloro che vivono qui, possono vedere creature sovrannaturali, come i draghi. Niiha e Ninny hanno il compito di promuovere la coesistenza tra certe creature e gli umani. Ma a volte sono costrette ad affrontare ed eliminare anche esseri maligni.

Fonte – Comicbook