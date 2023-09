Bleach TYBW: Tite Kubo parla della scena cancellata di Orihime

La seconda parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni sta per concludersi, ma l’episodio più recente ha sicuramente scatenato i fan per una scena non presente rispetto al manga. Tuttavia è risaputo che non esista un anime perfetto perché a spesso determinate scene devono essere tagliate. Che si parli di storie d’amore o di guerre intergalattiche, il contenuto subisce sempre dei tagli o delle modifiche dal manga al piccolo schermo. E non è la prima volta che accade in Bleach. E l’episodio 22 di questa settimana ha tagliato una scena piuttosto famosa nell’adattamento anime. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che Tite Kubo ha detto la sua su questa scelta, che ha scatenato il web.

Il commento arriva da Tite Kubo, pubblicato su Klub Outside. Qui il mangaka ha parlato della fascia oraria notturna dell’anime. E il palinsesto successivo dà a Bleach la libertà di mostrare più contenuti cruenti e limitati. Tuttavia, non è concesso andare oltre.

“La sequenza dopo l’apparizione di Yoruichi era troppo oscena, quindi non era possibile” Ma Kubo stesso continua dicendo di essere dispiaciuto perché gli piaceva l’espressione di disprezzo sul viso di Yoruichi nei confronti di Ichigo.

Per coloro che non sanno molto della scena tagliata in questione, questa si trova nel capitolo 589 del manga. Riguarda Ichigo, che si riunisce con Orihime dopo un lungo periodo di allenamento. Quando la coppia si riunisce, Ichigo rimane sbalordito dal nuovo vestito di Orihime, in quanto un po’ osé. Questo porta i due ad uno scambio comico e di forte imbarazzo, e quando Orihime cerca di coprire il suo petto, ne spunta un’altra di un’altra persona proprio dalla sua scollatura.

Il momento è decisamente suggestivo, ma è chiaro che questa scena è stata creata per ridere. Tuttavia, l’anime non può fare molto di fronte alla censura. E quello che si scopre dal messaggio di Kubo, è che il mangaka sia rimasto dispiaciuto per non averla vista adattata nell’anime. Gli episodi della seconda parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni sono disponibili su Disney+ sottotitolati in italiano.

