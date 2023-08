Bleach TYBW: l’anime mostra il nuovo Shikai di Ichigo in azione

Bleach è tornato quest’estate sul piccolo schermo con la seconda parte dell’anime di Bleach. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultimo episodio ha mostrato Ichigo Kurosaki di nuovo in azione sul campo di battaglia. Al momento la Soul Society sta lottando contro i Wandenreich. Il sostituto Mietitore di Anime che ha condotto un nuovo tipo di allenamento intenso che lo ha portato a un notevole aumento di potenza.

E la seconda parte de La Guerra dei Mille Anni ha rivelato ai fan il nuovo Shikai di Ichigo in azione. Ichigo lo ha liberato durante il combattimento contro alcuni membri dello Sternritter. La Soul Society si trova coinvolta in una situazione molto dura da gestire, in quanto sta combattendo le forze di Yhwach. Tuttavia il ritorno di Ichigo rimette in equilibrio le sorti di questa Guerra sanguinaria.

Prima di condividere i primi contenuti del nuovo Shikai di Ichigo, va specificato che rispetto alle trasformazioni degli Shinigami. Lo Shikai (Rilascio Iniziale) può essere la seconda o il primo potenziamento disponibile per una Zanpakuto. Per attivarlo, gli Shinigami devono imparare il nome della Zanpakuto. Non è facile come scegliere un nome, perchè lo spirito vivente della Spada Taglia Anime ha già un suo nome.

E nel caso di Ichigo, si può vedere dal contenuto che mostreremo, che il protagonista principale resiste con il suo nuovo Shikai. Ed è quindi chiaro che il suo addestramento ha avuto ampiamente successo.

ICHIGO VS THE FEMRITTERS WAS AMAZING love the additional scenes they added #BLEACH #BLEACH_anime pic.twitter.com/QHLH9YQKPR — buried (@buried2x_) August 26, 2023

Da quello che si può vedere, con lo Shikai di Ichigo Kurosaki in azione è chiaro che questo personaggio ha diversi altri assi nella manica. Affrontando un trio di Sternritter, Ichigo riesce infatti a non farsi impensierire senza fare minimamente affidamento al suo Bankai. Sfortunatamente, Ichigo scopre presto che uno dei suoi alleati più fidati è apparentemente passato al lato oscuro, poiché Ishida è ora un membro dei Wandenreich.

La Soul Society è riuscita a riconquistare i propri Bankai, ma ciò non significa certo che la vittoria sia assicurata. Anche con il ritorno delle loro abilità soprannaturali, Ichigo e i suoi compagni hanno ancora a che fare con la più grande battaglia che hanno mai affrontato. La seconda parte dell’adattamento anime si concluderà il mese prossimo, con un episodio speciale di un’ora.

