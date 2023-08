Bleach TYBW: il finale della seconda parte sarà uno speciale di un’ora

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è tornato sul piccolo schermo quest’anno con la seconda parte dell’adattamento anime. E con il presente articolo voglio riportare alcuni aggiornamenti sull’episodio finale dell’anime.

L’anno scorso, tutti i fan hanno potuto assistere al ritorno atteso di Ichigo Kurosaki sul piccolo schermo, coinvolto nell’ultimo arco narrativo del manga scritto e disegnato da Tite Kubo. Il protagonista principale ha attraversato un altro intenso allenamento e la seconda parte della Guerra dei Mille Anni ha rivelato finalmente i frutti di questo addestramento. I fan hanno avuto modo di scoprire diversi misteri sul protagonista, come ad esempio il suo legame con i Quincy.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il finale della seconda parte dell’anime Bleach La Guerra dei Mille Anni sarà un speciale esteso. E quindi, proprio come abbiamo visto con l’episodio finale della prima parte, anche quello della seconda parte avrà la durata di un’ora. E di sicuro i fan avranno modo di vedere Ichigo in prima linea nella guerra.

Secondo un nuovo post del team di Bleach, l’anime si sta preparando per un lungo finale. Gli episodi 25 e 26 verranno combinati tra due settimane per concludere la seconda parte dell’adattamento anime. Ciò significa che nessun nuovo episodio di Bleach sarà trasmesso la prossima settimana.

Di fatto, l’anime trasmetterà un episodio speciale di riepilogo per prima di coinvolgere tutto il pubblico fan con l’epilogo della seconda parte della Guerra dei Mille Anni.

Ricordiamo a tutti i fan che tutti gli episodi de La Guerra dei Mille Anni sono disponibili in streaming su Disney+ visibili sottotitolati in italiano. La seconda parte di Bleach ha fatto il suo debutto quest’estate quando Ichigo ha iniziato ad addestrare la sua nuova Zanpakuto. Mentre il protagonista principale si stava addestrando in un altro regno, la Soul Society ha subito nuovamente un pesante attacco dalle forze di Yhwach e ciò ha spinto i capitani a liberare nuove abilità. Ora, Ichigo ha concluso l’addestramento ed è pronto a dimostrare la sua ritrovata forza all’esercito Quincy.

Fonte – Comicbook