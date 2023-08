One Piece a breve pubblicherà sulla piattaforma streaming Netflix la serie in live action dedicata all’opera di Oda e proprio per questo sta diffondendo materiale pubblicitario interessante come immagini dal set, poster promozionali e anche delle piccole clip come questa discussa in questa sede, alimentando maggiormente l’hype.

Il video in questione mostra una delle scene più importanti del manga, sia per i Mugiwara che per i lettori/spettatori. La navigatrice parla della Grand Line e della sua vastità, citando anche la Red Line e tutto quello presente intorno a loro a livello geografico.

Per chi conosce non ha bisogno di esplicazioni, ma se non sapete di cosa parliamo dovete sapere che la Grand Line rappresenta la meta più importante per i pirati, e questa scena in calce mostra fin da subito le complessità del mondo in cui si muovono Luffy e tutti gli altri.

Una scena importante all’interno della Saga dell’East Blue, visto che prepara i protagonisti e anche gli spettatori a tutti gli archi narrativi annessi alla prima grande saga di One Piece, comprensiva anche del primo leggendario capitolo dove Shanks dona il cappello al protagonista: Romance Dawn.

New promotional clip of Nami explaining the Grand Line. #OnePieceNetflix pic.twitter.com/6btxoSK5nF — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) August 25, 2023

One Piece – Netflix: Nami spiega la Grand Line nel nuovo video promo

Come leggiamo su Comic Book la prima stagione della serie live-action di One Piece coprirà la “East Blue Saga”, immolando anche del nuovo pubblico all’interno delle avventure di Monkey D. Luffy mentre mette in piedi la sua ciurma, cercando di condividere con loro il suo sogno di diventare il Re dei Pirati. Insieme a personaggi del calibro di Nami, Roronoa Zoro, Usopp e Sanji, l’avventura avrà inizio a breve anche in versione live action.

Quest’anno è stato rilevante per il franchise, data l’uscita di molte rivelazioni per quanto riguarda il mondo di One Piece. Nell’anime è stato anche rivelato il Gear 5 mentre nella controparte cartacea si sta delineando la parte finale della storia.

Fonte Comic Book – Twitter