One Piece – Netflix: svelato l’aspetto dei Lumacofoni nel live-action.

One Piece è in assoluto una delle serie shonen più amate di sempre. E sicuramente il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda presenta diversi elementi bizzarri. Tra questi rientrano i Frutti del Diavolo, personaggi dal design impensabile e tante altre cose che non potrebbero mai esistere nel nostro mondo. Tra gli elementi davvero inspiegabili presenti nel mondo di Rufy, ci sono i cosiddetti lumacofoni, animali usati comunemente per le comunicazioni e per trasmettere o immagazzinare video e immagini. E con il presente articolo vogliamo riportare le prime immagini che mostrano i lumacofoni nell’adattamento live-action di Netflix.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter OP_Netflix_Fan. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

First look at Transponder Snail!! #OnePieceNetflix pic.twitter.com/iCcLHgkytL — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) August 23, 2023

Come si può vedere, anche questi dispositivi bizzarri hanno catturato l’attenzione dei fan. E in una di queste nuove immagini, possiamo vedere Garp utilizzare il suo stesso lumacofono. Ma il risultato di questo mezzo di comunicazione nel live-action è decisamente incredibile.

Matts Owens dice che per il live-action sono state create quattro lumacofoni completamente animatronici, che hanno le dimensioni dei gatti domestici. Alcune di queste hanno ricevuto delle personalizzazioni, in modo da avere l’aspetto simile a quello dei proprietari. La lumaca di Garp, ad esempio, presenta una fila di denti bianco perla e la barba. In aggiunta, lo scrittore e showrunner Matt Owens ha commentato le lumache transponder dicendo di aver avuto questa fantastica opportunità di creare pupazzi. “È stato davvero divertente giocare con loro. Abbiamo un dispositivo animatronico che si collega all’interno del pupazzo e può far piegare e ruotare i gambi degli occhi. Hanno anche diversi bulbi oculari staccabili quindi abbiamo potuto dare loro una varietà di espressioni e aggiungere un po’ di movimento al viso” dice lo showrunner. Quindi non solo i loro occhi si muovono, ma quando non vengono utilizzati dormono, proprio come nell’anime.

Owens ha concluso dicendo che non volevano tirarsi indietro da nessuna stranezza bizzarra che compongono il mondo creato da Oda.

Pare inoltre che ai fan di One Piece piaccia questa versione live-action dei lumacofoni. Sono creature completamente diverse da qualsiasi cosa nel nostro mondo. Ricordiamo che manca sempre meno al debutto del primo live-action di One Piece, confermato per il 31 agosto su Netflix.

