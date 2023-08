Tra le uscite J-POP Manga del 30 agosto 2023 si segnala il volume 29 di Tokyo Revengers. Ci si avvicina sempre di più al finale! Questo nuovo volume sarà disponibile all’interno dell’esclusivo Tokyo Revengers Toman Pack 4 contenente Una Lettera Da Baji, lo spin-off sulla storia d’amicizia di due personaggi molto amati della serie: Chifuyu Matsuno e il capitano della Prima Divisione Keisuke Baji.

Proseguono le corse clandestine della Toyota Trueno 86 più famosa di sempre con il quarto volume di Initial D.

Continua anche la serie demoniaca al femminile di Go Nagai: Devillady 3.

Grandi ritorni per due serie molto attese: Land Of The Lustrous con il 12esimo volume e Tsugumi Project 4, l’apocalittica avventura di un uomo alla ricerca dell’oscuro segreto che ha annichilito il Giappone si avvia verso la conclusione!

Continuano BJ Alex 18, L’impero delle otome 16 e My Dress-Up Darling – Bisque Doll 11.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 30 agosto 2023.

Le uscite J-POP Manga del 30 agosto 2023

Tokyo Revengers Toman Pack 4

di Ken Wakui e Yukinori Natsukawaguchi

13,00€

Arriva un nuovo, straordinario cofanetto per tutti i lettori di Tokyo Revengers! Nel Toman Pack 4 potrai trovare, in anteprima rispetto alle loro uscite singole, due manga inediti dal mondo dello shonen di Ken Wakui: il vol. 29 della serie principale e il primo volume dell’atteso spin off, Una lettera da Baji. Inoltre, il Pack conterrà gadget esclusivi! Un’altra chicca da collezione per gli innumerevoli fan del fumetto del momento.

Initial D 4

di Shuichi Shigeno

12,90€

Finite le vacanze estive, Takumi torna alla solita vita scolastica. Intanto, però, la leggenda della 86 del monte Akina continua a guadagnare popolarità… Nel frattempo, Ryosuke Takahashi dei Red Suns vuole far diventare realtà il suo progetto di creare la squadra più veloce del Kanto, e ricomincia a lanciare sfide alle squadre della prefettura. Arriva così il momento del duello tra Keisuke Takahashi dei Red Suns e Takeshi Nakazato dei Night Kids!

Devillady 3

di Go Nagai

12,00€

Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all’apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall’aspetto umano assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi d’istinto in Devil Lady, una demone dalle qualità mostruose sotto ogni punto di vista. Nelle vesti di oscura eroina, Jun entra così a far parte della guerra segreta fra l’umanità e i Devil Beast, creature inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario della nostra, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti più reconditi e bestiali. Qual è la misteriosa e infernale origine di questi mostri e cosa comporterà la trasformazione di Jun per lei e…per il resto del mondo?

Land of the Lustrous 12

di Haruko Ichikawa

7,50€

In un futuro lontano, le Gemme, dotate di un corpo immortale si sono divise in due fazioni. Da una parte, coloro che sono andate sulla Luna insieme a Phosphophyllite, dall’altra quelle che sono rimaste sulla Terra. Phos, ridisceso sul pianeta con un esercito di seleniti e alcune gemme della Luna, ha frantumato chi era rimasto accanto a Kongo. Ad attenderlo nell’edificio scolastico, ora, c’è Cinnabar… Forti, fragili e bellissime: continua il racconto delle Gemme combattenti.

Tsugumi Project 4

di ippatu

6,50€

Leon e Doudou devono raggiungere Sado. Tsugumi non vuole accompagnarli perché il solo nome di quel luogo la terrorizza, ma una discussione con Satake e il timore che quest’ultima possa attaccare gli umani la spinge a rivedere i suoi piani… Eppure la grande scimmi con le zampe d’uccello non sembra avere cattive intenzioni, accorrendo addirittura in loro soccorso in seguito a un agguato! Poco dopo, il piccolo gruppo viene approcciato da un altro personaggio misterioso, un certo Woodoo, che dice di essere un mercante ambulante… che si tratti di una trappola?

BJ Alex 18

di Mingwa

9,90€

Jiwon e Dong-gyun sono ormai una coppia felice e vivono insieme nella loro nuova casa… ma la convivenza pone sempre le sfide! Ecco l’emozionante volume finale della storia di BJ Alex.

L’impero delle otome 16

di Torajiro Kishi

7,90€

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? Come si comportano le ragazze lontano da occhi maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro Kishi: un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua come il sentimento che sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi tentare… dalla curiosità!

My dress-up darling. Bisque Doll 11

di Shinichi Fukuda

6,50€

Alla riunione per il gruppo di “Sepulcra”, Juju riceve una sorpresa inaspettata! Che cosa dirà dopo aver indossato il suo costume di Black Lobelia? Il “motivo” per cui Akira evita Marin viene finalmente svelato e il capitolo sul “Comiket d’inverno” ha inizio!

