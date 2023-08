One Piece con la puntata 1071 ha visto l’esordio nell’anime della nuova forma di Luffy, il Gear 5, e il pubblico è esploso dopo la prima visione. Anche se è stato apprezzato però, come tutte le cose anche le animazioni di questa puntata hanno avuto delle critiche, sostenute da argomentazioni poco definite per una discussione profonda.

Le animazioni “diverse” da parte di Toei hanno sicuramente messo in risalto la vera essenza di questo potere di Luffy, quindi oltre il lato tecnico la gestione totale della puntata è stata davvero ottima. Il pubblico ha avuto molto da ridire sulla gestione del tutto, anche se alla fine la Toei ha dato il giusto tono alla puntata, donandogli la stessa anima del manga.

Quello che veramente ha scosso il pubblico probabilmente è stato vedere il protagonista di One Piece ridicolizzare il suo nemico, usando il suoi poteri come se fosse un cartone animato dei Looney Tunes. Molto probabilmente non avendo letto il manga non si aspettavano una cosa del genere e per questo hanno aggredito la puntata con commenti negativi.

One Piece: i fan e le critiche all’animazione del Gear 5

Ma anche in questo caso, nonostante la nuova e “ridicola” forma di Luffy, il pubblico cosa si aspettava? One Piece è un manga buffo e fuori dalle righe fin dall’inizio e questo Gear 5 ne è stato semplicemente l’estremizzazione e quindi è forse inutile criticare la forma, visto anche il concetto dietro.

Essendo ispirato ai cartoon classici degli anni ’30 è anche normale che sound design e animazioni siano state gestite in questo modo, visto che anche il Governo Mondiale lo definisce “Il Potere più ridicolo del mondo”.

Detto questo ognuno può avere un’opinione anche se spesso è meglio se quest’ultima è argomentata, visto che alcuni commenti non hanno senso e dimostrano di come alcuni non abbiano letto il manga né visto l’anime in maniera consecutiva, uscendo in un certo senso dall’estetica e dall’ottica totale di One Piece.

