Non sembra vero, ma strofiniamoci gli occhi perché la serie TV in live action dedicata a One Piece è realtà. La produzione Netflix approderà sulla nota piattaforma streaming il 31 agosto e dopo tante congetture e discussioni sul materiale promozionale pubblicato, a breve possiamo donare un giudizio completo sul prodotto in questione, che a quanto pare convince anche lo stesso Eiichiro Oda.

Come leggiamo su Comic Book in Giappone le metropolitane sono tappezzate di poster pubblicitari e in alcuni è presente anche un messaggio del supervisore della serie, nonché autore del manga da cui essa è tratta Eiichiro Oda. Il post arriva direttamente da @Sandman_AP:

“Luffy non sceglie mai un suo compagno di viaggio in base alla sua forza: non è un requisito necessario, ma sa cosa è più importante. Non credevo si potesse realizzare una serie del genere, ma con i mezzi e le attrezzature moderne si può eccome. Vogliamo puntare a un successo senza pari e credere nella storia e nel nostro lavoro. Ho una certa fiducia per il mio pubblico, lo stimo molto e se una cosa non è valida io dico che non è valida: ma non è il caso del live action di One Piece. Ci siamo impegnati molto e spero amiate il frutto definitivo del nostro lavoro”.

One Piece – Netflix: Eiichiro Oda è convinto della serie TV live action

Oda ha parlato anche della sua supervisione alla serie, e di come Netflix passasse prima tutto a lui, che ovviamente doveva confermare per poter proseguire con la produzione: “Sono contento di come il cast ha compreso e interpretato i personaggi: non mi aspettavo un adattamento così fedele, specie per quanto riguarda Luffy. Abbiamo creato una serie TV a tutti gli effetti e non credevo si potesse fare con tanta fedeltà e amore”.

Forse la serie Netflix potrebbe scagionare la piattaforma streaming dalla maledizione del live action? Non ci resta attendere il 31 agosto.

Fonte Comic Book