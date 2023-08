Disponibile in home video anche il secondo capitolo ed è in produzione il terzo.

Federico Vascotto 2023-08-28T09:11:51+02:00 Video: Ultra HD 4K HDR|1,78:1 Anamorfico 1080p Audio: 2.0 DTS HD: Inglese 5.1 Dolby Digital: Italiano Tedesco 5.1 DTS: Spagnolo Dolby TrueHD Atmos: Inglese Sottotitoli: Italiano Inglese NU Spagnolo Danese Finlandese Tedesco Norvegese Svedese Contenuti speciali: Ricordi di Avatar, Uno sguardo al passato, Catturare Avatar, Featurette Formato: Slipcase Distribuzione: Eagle Pictures Home Video

Eagle Pictures Home Video, quando ha messo in commercio l’edizione home video di Avatar 2: La via dell’acqua, l’atteso sequel del franchise di James Cameron continuato 11 anni dopo – complice la pandemia e vari ritardi produttivi – ne ha approfittato anche per tornare sul primo capitolo.

Arriva così in home video Avatar 4K Remastered. Ovvero il primo film della saga rimasterizzato in Ultra HD: un video e un sonoro degni dell’esperienza cinematografica. Andiamo a rivedere insieme la trama di Avatar:

Entriamo in questo mondo alieno attraverso gli occhi di Jake Sully, un ex Marine costretto a vivere sulla sedia a rotelle. Nonostante il suo corpo martoriato, Jake nel profondo è ancora un combattente. E’ stato reclutato per viaggiare anni luce sino all’avamposto umano su Pandora, dove alcune società stanno estraendo un raro minerale che è la chiave per risolvere la crisi energetica sulla Terra.

Poiché l’atmosfera di Pandora è tossica, è stato creato il Programma Avatar, in cui i “piloti” umani collegano le loro coscienze ad un avatar, un corpo organico controllato a distanza che può sopravvivere nell’atmosfera letale. Questi avatar sono degli ibridi geneticamente sviluppati dal DNA umano unito al DNA dei nativi di Pandora… i Na’vi. Rinato nel suo corpo di Avatar, Jake può camminare nuovamente. Gli viene affidata la missione di infiltrarsi tra i Na’vi che sono diventati l’ostacolo maggiore per l’estrazione del prezioso minerale. Ma una bellissima donna Na’vi, Neytiri, salva la vita a Jake, e questo cambia tutto.

Avatar 4K: alla (ri)scoperta del primo film del franchise di James Cameron

L’edizione Eagle Pictures Home Video di Avatar 4K Remastered non solo è una vera gioia per gli occhi e per le orecchie, permettendo allo spettatore di entrare nel mondo di Pandora anche senza l’uso del 3D (come sappiamo nativo di questo film e non derivato) comodamente a casa. Colori molto più vivaci e una gamma di suoni più ampia e coinvolgente come un abbraccio. Risulta anche un’ottima scusa per andare a (ri)scoprire il dietro le quinte della realizzazione della pellicola, con un making of suddiviso in più parti, presenti nel disco blu-ray. Una visione più che mai immersiva.

Abbiamo quindi Ricordi di Avatar con una sorta di diario di bordo delle riprese. Uno sguardo al passato per andare a rivivere il “fenomeno Avatar” nel 2011. Catturare Avatar per carpire l’assoluta artigianalità del film. Una serie di Featurette sul set. James Cameron e il produttore Jon Landau, insieme al cast e al resto della crew, raccontano tanti retroscena curiosi e succulenti per i fan più accaniti.

Nel terzo disco bonus, completamente dedicato agli extra, c’è n’è per tutti i gusti – anzi, i mondi – con ben tre ore di contenuti speciali. Esteticamente il cofanetto è elegante nella sua semplicità con cartoncino esterno e confezione in plastica interna. Un po’ più cicciotto del solito per contenere tutti i dischi, compreso quello bonus dedicato agli extra. La copertina e l’esterno, in questo bianco quasi totale potrebbe sembrare un colpo nell’occhio. In realtà si sposa bene con l’ambientazione del primo film, prima di passare al blu del secondo, grazie al verde acqua che ne caratterizza i lati e la cornice. Immancabile per i fan del franchise, in attesa del terzo capitolo e degli altri in produzione.