Tra le uscite targate Panini Comics del 31 agosto 2023 troviamo il nuovo numero dell’edizione economica di The Witcher e un romanzo di Star Wars inserito nella continuity Legends, ovvero precedente al nuovo canone in vigore negli ultimi anni ed esplicitato nell’ultima timeline.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 31 agosto.

Le uscite Panini Comics del 31 agosto 2023

The Witcher 3

4,90 €

Contiene: The Witcher: Fox Children (2015) #4/5, The Witcher: Killing Monsters (2015) #1

Si conclude l’avventura di Geralt di Rivia alle prese con una pericolosissima (e molto arrabbiata) Vulpess! Cercare di sopravvivere all’interno di una palude piena di nemici mortali – mentre si è sopraffatti dalle molte visioni provocate dalla creatura – sarà un’impresa anche per il famoso Witcher! A seguire, un capitolo speciale di ben 48 pagine intitolato Uccidere mostri!

Star Wars Romanzi: Dart Bane 2

La Regola dei Due

23,00 €

Contiene: Star Wars: Darth Bane – Rule of Two

È il credo di Sith come Palpatine e Darth Vader, ma è stato Darth Bane, un altro Oscuro Signore, a codificarla: “Sempre due: né più, né meno.

Uno racchiude il potere, l’altro lo brama”.

Ora Bane è pronto a mettere in atto la sua regola, perché ha trovato un’apprendista da addestrare al lato oscuro potente forse quanto lui.

Sotto la sua guida, Zannah sarà una pedina nella missione di Bane per distruggere i Jedi e dominare la galassia.

A patto di sbarazzarsi di Johun Othone, zelante Padawan di un Maestro Jedi morto per mano di Bane.