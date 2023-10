One Piece: Eiichiro Oda disegna la cover del volume 107 in time lapse

One Piece sarà ricordato tra i migliori manga shonen di sempre e le ragioni sono diverse. Sicuramente il successo del manga primeggia sopra ogni cosa, considerando anche che a distanza di oltre 20 anni dal suo debutto rimane il più letto di sempre. Basti notare che sull’app Manga Plus è al primo posto come manga più letto di sempre.

Oltre al manga c’è anche l’adattamento anime, che continua a intrattenere tutti i fan da oltre due decadi e lo fa migliorandosi costantemente. L’arco di Wano infatti si è contraddistinto come l’anime meglio riuscito degli ultimi anni. Nessun arco precedentemente adattato a mostrato un livello così alto. Le vicende di Wano si sono concluse nel manga e recentemente anche nell’anime, pronto a dare il via al nuovo arco narrativo.

E con il presente articolo vogliamo riportare che Eiichiro Oda ha condiviso un video in time lapse, dove realizza la cover del volume 107 di One Piece. Come in tutti i volumi del manga, anche questa racchiude i personaggi che saranno principalmente presenti nei capitoli in esso raccolti. L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

One Piece Vol. 107 Sketch Timelapse by Odapic.twitter.com/pv7As1W1AY — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) October 19, 2023

Come si può vedere da questo video, ci sono due fasi della realizzazione del volume 107 di One Piece. Nel prima Oda ha incluso Kuzan, ex ammiraglio della Marina, ma nella versione finale non è presente. I personaggi presenti sono inevitabilmente Rufy, Sabo, Kobi, i membri dell’unità speciale SWORD. Si riconoscono anche Re Cobra del Regno di Alabasta, Morgans e soprattutto il vice ammiraglio Garp.

L’uscita del volume 107 è prevista per il 2 novembre in Giappone. Quindi mancano poche settimane e i fan potranno aspettarsi di leggere capitoli incentrati su diversi svolgimenti narrativi importanti. Quello più importante sarà lo scontro tra Shanks e Kidd, con quest’ultimo che non può nulla contro l’Imperatore. E come anticipano i personaggi presenti sulla cover, i fan potranno leggere la verità di quello accaduto a Marijoa nell’ultimo Reverie, e sulla morte di Re Cobra.

Inoltre Kobi sarà il motivo per cui Garp tornerà in azione. Il vice ammiraglio infatti vuole salvare il suo pupillo dall’Isola dei Pirati di Barbanera e qui incontrerà un altro suo allievo. Si tratta di Kuzan, ora capitano della decima nave dei pirati di Teach.