Kagurabachi è una delle opere più influenti e lette di questo periodo e su Manga Plus è stato protagonista di una scalata davvero eccezionale, degna delle grandi storie. In questo ultimo mese con un solo capitolo il manga battle shonen si è inserito nella top 10 della piattaforma, per poi superare con i capitoli successivi i titoli di punta di Shonen Jump come Chainsaw Man, My Hero Academia, Oshi no Ko e ora anche Jujutsu Kaisen, l’opera di punta della rivista insieme a One Piece.

Stiamo parlando di una nuova hit e senza dubbio il suo successo coronato in meno di 10 capitoli la dice lunga anche sul suo futuro valore, dato che l’opera sta veramente compiendo una delle imprese più grandi di sempre, battendo i titoli di punta di Shonen Jump, evidenziando anche il fatto che questi ultimi sono attualmente serializzati.

Tale successo è venuto a galla quando sono stati condivisi dei nuovi dati in merito, ed è stato lì che i fan hanno scoperto che Kagurabachi surclassato anche Jujutsu Kaisen, arrivando appunto al secondo posto testa a testa con One Piece. Con oltre 884.000 letture, Kagurabachi si è classificato al secondo posto mentre Jujutsu Kaisen si trova al terzo posto con oltre 864.000 visualizzazioni.

Kagurabachi batte Jujutsu Kaisen: da dove deriva questo successo?

Kagurabachi surpasses JJK to take the 2nd position, below One Piece How !!? pic.twitter.com/Y1htoy2f6V — Pew (رضوان) (@pewpiece) October 16, 2023

Questo ha ovviamente acceso nel cuore dei fan una nuova fiamma, visto che la loro amata opera sta macinando numeri davvero da record. Tale successo deriva sicuramente dalla novità e dalla nomea creatasi intorno al manga, ma forse uno dei suoi segreti riguarda il sapere (ri)mescolare tutti gli ingredienti di un ottimo battle shonen, tramite l’ausilio di alcune tavole interessanti e trovate stilistiche molto ricercate.

Detto questo Kagurabachi potrebbe superare anche One Piece? L’opera di Oda è a quota 1 milione su Manga Plus, ma non è detto che questo nuovo manga non potrebbe superarlo, vista la sua incredibile ascesa.

