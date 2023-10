Dragon Ball Daima: il nuovo progetto anime sarà canonico?

Dragon Ball tornerà l’anno prossimo con una nuovissima serie anime intitolata Dragon Ball Daima. Sono diverse le domande che si pongono i fan dopo questo annuncio, e quella più grande è capire se la serie sarà canonica o meno. E se così fosse, dove si posizionerà Dragon Ball Daima nella sequenza temporale?

Il franchise shonen più famoso del mondo festeggerà il suo 40° anniversario l’anno prossimo con una nuovissima serie anime che apporterà dei cambiamenti a Goku e al resto degli guerrieri Z. Goku e gli altri torneranno bambini, ma ci saranno altre novità per le quali bisognerà attendere.

Il trailer di debutto di Dragon Ball Daima e il coinvolgimento di Akira Toriyama nella nuova serie, offrono tuttavia alcuni indizi relativi al fatto se sarà o meno canonico. Prima di tutto, dal momento che Toriyama è colui che ha creato la nuova storia e l’ambientazione (mai vista prima nel manga o nell’anime), allora alimenta le possibilità che sia canonico. Quindi la grande domanda è dove esattamente questo nuovo anime può inserirsi all’interno di tutto ciò che è accaduto prima.

Annunciando il nuovo anime, Toriyama ha dichiarato di stare attualmente lavorando su un nuovo progetto intitolato Dragon Ball Daima. Daima è un termine inventato che si può adattare con qualcosa come “cattivo.” E per quanto riguarda la possibilità che sia canonico o meno, Toriyama ha anticipato che avremo nuovi dettagli sul mondo del franchise. Il mangaka ha infatti detto che tutto ciò che si svolgerà nel nuovo anime, sarà molto vicino ai misteri del mondo di Dragon Ball. E non mancheranno ovviamente le battaglie con cui la serie ha abituato tutti i fan.

Proprio come la serie Super si inserisce nei dieci anni precedenti la fine di Dragon Ball Z, Daima pare che sia da inserire subito prima di Dragon Ball Super. Il trailer condiviso in seguito al suo annuncio, mostrava una nuova figura misteriosa che osserva gli eventi del passato, e l’ultimo visto è l’arco narrativo di Majin Bu. Sembra che Goku e Vegeta siano di nuovo in prima linea, senza Beerus e Whis nei paraggi. Alla luce di questo pare che Daima si posizioni anche prima degli eventi di Battle of Gods.

Fonte – Comicbook