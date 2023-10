Tra le uscite J-POP Manga del 18 ottobre 2023 si segnala il primo volume di Akane Banashi (come annunciato al Napoli Comicon)e Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome, con il 19esimo volume. Molto attesi anche L’estate in cui Hikaru è morto 3 e la dolce storia romantica tra una giovane ragazza e un membro della yakuza Lei e il suo cane da guardia 1.

Continuiamo con Mission: Yozakura Family 14 e il secondo volume di Tokyo Revengers – una lettera da Baji

Edizioni BD ci porta invece, Battaglia di Roberto Recchioni e Leomacs, un volume speciale ricco di contenuti inediti per celebrare i trent’anni del sicario italiano più oscuro di sempre.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 18 ottobre 2023.

Le uscite J-POP Manga del 18 ottobre 2023

Akane Banashi 1

di Yuki Suenaga e Takamasa Moue

6,90€

L’anziano Shinta e sua figlia Akane sono appassionati di Rakugo, tradizionale genere di teatro giapponese nel quale un attore, da seduto, esegue monologhi d’effetto, interpretando più personaggi. Pur essendo un ottimo narratore, Shinta non è mai riuscito a superare l’esame per raggiungere il livello di shinuchi, il più alto per un rakugoka. Decisa superare l’esempio del padre, Akane sarà disposta a tutto pur di affermarsi in questo mondo, non proprio accogliente verso una giovane ragazza con sogni di gloria.

In allegato al primo volume, solo con la prima tiratura, un esclusivo gadget da collezione: un mini teatro Rakugo!

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 19

di Aida Iro

5,90 €

Il sesto mistero scolastico sta per fare un incontro che aspettava da più di un secolo ma il suo compito di distruggere il proprio yorishiro complica la situazione. Intanto Nene è vicinissima a scoprire alcuni segreti su Hanako…

L’estate in cui Hikaru è morto 3

di Mokumokuren

6,90€

Yoshiki e Hikaru sono cresciuti insieme in un piccolo paese.

Hikaru peró non è più lo stesso da quando è stato ritrovato.

Yoshiki se ne è accorto e così anche l’entità che abita l’amico.

Lei e il suo cane da guardia 1

di Hatsuharu

6,50€

Quando aveva solo 5 anni i genitori di Isaku sono morti in un tragico incidente d’auto. La piccola da allora è stata allevata dal nonno, il terzo boss del clan Senagaki e protetta dal fedele servitore della famiglia e tutore Keiya. A causa dei suoi legami famigliari è sempre stata osteggiata dai compagni di scuola ma al liceo Isaku intende nascondere la sua provenienza, farsi degli amici e trovare l’amore. Tutto sembra andare come previsto finché non si ritrova Keiya come alunno nella sua stessa classe!

Mission: Yozakura Family 14

di Hitsuji Gondaira

5,90€

Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica persona con la quale riesce a parlare è la sua amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura… che però, in segreto, è l’ultima discendente di una famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi finisce nei guai per colpa del suo iperprotettivo e insopportabile fratello maggiore Kyoichiro, toccherà a Taiyo entrare in azione: fin dove sarà costretto a spingersi per salvare l’amica? E, soprattutto, ne sarà in grado?

Tokyo Revengers – una lettera da Baji 2

di Ken Wakui e Yukinori Natsukawaguchi

6,50€

Lo spin-off ufficiale di Tokyo Revengers sulle vicende di due dei personaggi più amati della serie. Chifuyu Matsuno, il vice-capitano della Prima Divisione, non ha ancora accettato la morte del suo capitano, Keisuke Baji, caduto nella battaglia contro la gang del Valhalla. Quando riceve, postuma, una lettera di Baji, Matsuno inizia a ripercorrere con la memoria il racconto dei suoi giorni con l’amico scomparso, dal loro primo incontro fino al doloroso, ultimo addio. Dopo l’attacco della Killer Bee, Chifuyu scopre un’inaspettata connessione tra Ryusei e la Yotsuya Kaidan: quale oscuro mistero si cela nel suo passato? Per la Toman è l’ora di una nuova, esplosiva battaglia!

EDIZIONI BD

Battaglia

di Roberto Recchioni e Leomacs

20,00 €

Nato in Sicilia nel sangue della Prima Guerra mondiale e cresciuto tra omicidi, complotti e giochi di potere, Pietro Battaglia è un vampiro che attraversa come una ferita pulsante le tenebre italiane. Immerso nella storia segreta e nerissima dell’ultimo secolo del nostro Paese, Battaglia ne è al centro, sia come testimone che come protagonista occulto.

RISTAMPE

Oshi no Ko 3, 5, 9, 10

Hell’s Paradise 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13

Frieren – Oltre la fine del viaggio 6, 9

HoriMiya 1, 2

The rising of the Shield Hero 5

Pokémon La Grande Avventura BOX VOL. 1-3

Il mastino e altre storie

Hanko kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 3, 4, 6, 9, 10, 12

USCITE DIGITALI

L’estate in cui Hikaru è morto 3

Blue Giant 2,3 e 4

Komi can’t communicate 4