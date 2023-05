J-POP Manga: gli ultimi annunci al COMICON NAPOLI 2023

La casa editrice nella giornata d’ieri al Napoli Comicon, al termine del panel DanDaDan, il battle manga del futuro, J-POP Manga rivela le uscite dei prossimi mesi: il caso editoriale Akane Banashi, Majo taisen, Twisted Visions di Junji Ito e molto altro.

Akane Banashi

di Yūki Suenaga, Takamasa Moue

5 volumi – SERIE IN CORSO

L’anziano Shinta e la figlia Akane sono appassionati di Rakugo, genere teatrale giapponese a base di monologhi d’effetto. Pur essendo un ottimo narratore, Shinta non è mai riuscito a superare l’esame per raggiungere il livello di shin’uchi, il più alto per un rakugoka.

Akane decide di seguire e superare il suo esempio ed è disposta a tutto pur di affermarsi in questo mondo, non proprio accogliente verso una giovane ragazza con sogni di gloria. Caso editoriale di Weekly Shonen Jump, accolta con enorme successo in Giappone, questa nuova serie che vi conquisterà è consigliata anche dal creatore di One Piece Eiichiro Oda e dal regista del cult Neon Genesis Evangelion Hideaki Anno.

Majo Taisen

di Homura Kawamoto, Makoto Shiozuka

6 volumi – SERIE IN CORSO

Dalla mente del creatore di Kakegurui, una nuova serie esaltante e senza freni! In un’arena demoniaca trenta e più streghe (tra le quali diversi personaggi storici come Giovanna d’Arco, Cleopatra, Maria Antonietta) combattono tra loro in un torneo all’ultimo sangue.

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu

di Norio Sakurai

8 volumi – SERIE IN CORSO

Kyotaro Ichikawa non dimostra alcun interesse per la vita sociale della sua scuola, vuole scrivere un’iperviolenta light novel dark fantasy e sogna di uccidere Anna Yamada, la ragazza più bella della classe. Peccato che Kyotaro non sia davvero l’adolescente introverso e sociopatico che vuole sembrare e che Anna sia più strana e interessante di quello che tutti credono.

Bukimi No Ana

di Junji Ito

Volume unico

Il saggio autobiografico del maestro dell’orrore Junji Ito, in cui racconta le genesi delle sue opere e cosa lo ha ispirato nel creare i terrificanti manga che hanno stregato lettori di tutto il mondo.

Twisted Visions – Junji Ito Art Book

di Junji Ito

Volume unico

La prima raccolta dedicata all’arte di Junji Ito, con oltre 130 immagini, sia in bianco e nero che a colori, scelte dai suoi titoli più famosi con qualche perla tratta dalle opere di nicchia. L’artbook è arricchito da note al margine dell’autore per ogni illustrazione e da un’intervista esclusiva al sensei.

Fonte J-POP Manga