Batman: 35 anni dopo, la DC pubblicherà la versione alternativa della morte di Jason Todd

Una delle storie più famose controverse nella storia di Batman è Una Morte in Famiglia, in cui Jim Starlin e Jim Aparo misero in scena la morte di Jason Todd, il secondo Robin, in seguito ad una votazione telefonica effettuata dai fan chiamati ad esprimersi sulla sopravvivenza o meno del giovane eroe.

Il risultato del sondaggio fu incerto fino all’ultimo (e contestato ancora oggi, dato che alcuni fan avrebbero utilizzato dei sistemi di chiamata automatici per indirizzare la votazione), e su un totale di 10.614 voti, i fan decisero che Jason dovesse soccombere alle sue ferite con uno stretto margine di 72 voti contro 5.343.

I fan scelsero la morte per Jason Todd per soli 72 voti, e così il destino di Jason fu segnato. In seguito alle ferite riportate dal suo scontro con il Joker, Jason Todd morì nel tentativo di salvare la madre appena ritrovata. Decenni dopo, Jason è stato riportato in vita come Red Hood e da allora ha avuto un rapporto difficile con Batman, culminato in uno scontro molto teso tra i due nella saga Gotham War che ha avuto un esito particolarmente scioccante.

Dc will re-release BATMAN #428′ with the previously unpublished alternate ending that would have seen Jason Todd survive his encounter with The Joker. pic.twitter.com/o6Z55aP7ci — Dcu Updates (@dcuworld) October 15, 2023

Ora i fan potranno dare un’occhiata al vero finale alternativo inedito creato dall’allora team creativo di Batman composto dallo scrittore Jim Starlin, dall’artista Jim Aparo, dalla colorista Adrienne Roy, dall’inchiostratore Mike DeCarlo e dal letterista John Costanza. La DC infatti pubblicherà la versione alternativa di Batman #428, fino ad oggi rimasta negli archivi, sotto forma di un’edizione “facsimile”, anche se l’albo in questione non è mai stato pubblicato. Una sorta di ristampa anastatica di un albo mai esistito, se non negli archivi DC.