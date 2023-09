Dragon Ball: Vegeta è veramente un padre migliore di Goku?

In Dragon Ball, oltre la faida a livello combattivo, abbiamo anche la discussione inerente alle figure paterne dei due Saiyan, dove nel corso della storia hanno dimostrato di essere dei genitori formativi ma spesso anche assenti o egoisti, nonostante il loro spirito di sacrificio.

Toriyama ha sempre messo in atto le attività dei due Saiyan come padri, realizzando che alla fine nessuno è migliore di un altro, vista anche la famiglia da cui entrambi derivano. Sia Goku che Vegeta hanno dimostrato in più occasioni di essere dei buoni mentori, anche se la maggior parte delle volte hanno commesso degli errori soffocati dal proprio egoismo.

Partiamo subito col dire che successivamente agli eventi della saga di Majin Buu e Babidy, Vegeta si è mostrato come una minaccia per suo figlio Trunks e per questo, anche se non è colpa sua, il sentimento di fiducia è andato a scemare, specie se consideriamo che un ragazzino ha visto suo padre fare fuori delle vittime innocenti per il gusto di farlo.

Anche se si sacrifica per la salvezza della sua famiglia, purtroppo questo è un dettaglio da non sottovalutare, visto il trauma allegato verso suo figlio Trunks. Goku su questo è stato diverso e nonostante sia stato impossessato da Ginew per esempio, lo spirito e la sua natura veniva mantenuto, dimostrando così un forte sentimento di fiducia verso Goten e Gohan.

Dragon Ball: la crescita e l’insegnamento delle arti marziali

Entrambi i genitori immolano i propri figli all’interno delle arti marziali, sviluppando il loro livello combattivo, e proprio qui notiamo una differenza: Vegeta spinge al limite suo figlio e a volte gli allenamenti con esso sono davvero crudeli e si vede palesamene il come il Principe dei Saiyan voglia far diventare forte suo figlio per sentirsi superiore a Goku, perché il suo primogenito diventerebbe più forte dei suoi figli.

Goku invece non è così con Gohan e se quest’ultimo si affaticava veniva incitato a riposare e non veniva denigrato e picchiato come faceva Vegeta con suo figlio, quindi anche qui notiamo la crudeltà di Vegeta come padre, senza dubbio non migliore del suo amico/nemico in questo: sostanzialmente il Principe dei Saiyan sfrutta Trunks per il suo ego e per dimostrare di essere superiore a tutti anche come allenatore.

Quindi se Goku è stato un padre assente ed egoista, Vegeta lo è altrettanto, solamente che spesso e volentieri è crudele con Trunks e lo sfrutta per il suo ego, volendosi sentire superiore a Kakarot, quindi probabilmente su questo piano è un genitore anche peggiore se ci pensiamo.

Vegeta è forse un marito migliore di Goku?

Su CBR leggiamo che Goku è un marito peggiore senza dubbio, visto che dopo il matrimonio con Chichi quest’ultima non viene proprio calcolata, e come se non bastasse non viene mai considerata dal protagonista di Dragon Ball per un’uscita romantica o quant’altro: Vegeta è l’esatto opposto e nel corso del tempo ha addirittura maturato il suo rapporto con Bulma.

Quindi possiamo dire tranquillamente il come Vegeta dia meno peso ai suoi figli e di più a sua moglie, mentre Goku fa il contrario nonostante abbia delle lacune anche lì. La faida è sempre aperta a livello combattivo, ma senza dubbio questa riguardante la famiglia sembra essere chiusa, anche perché Toriyama non dimostra altro sotto questo aspetto.

“La mia Bulma” ancora oggi rimane una delle frasi più assolute del Principe dei Saiyan, anche se alla fine è anche bello notare e vedere una crescita a livello umano da parte di Vegeta. Peccato il come tratta Trunks però, anche perché usare lui come tramite per dimostrare il come sia un mentore migliore di Goku non è la migliore delle soluzioni: Vegeta è un padre migliore di Goku? No.

Via CBR