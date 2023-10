Esploratori di Metallo | Recensione

Un graphic novel divulgativo ma che quasi non lo sembra. Scritto e disegnato in maniera brillante e divertente, risulta godibile e consigliato a qualsiasi lettore. Dall’appassionato di esplorazione dello spazio, al semplice amante di fumetto umoristico dall’anima tenera.

Testi: Pier Giuseppe Giunta
Disegni: Pier Giuseppe Giunta
Casa Editrice: Sabir Editore
Genere: Graphic Novel
Fascia di età: dai 11 anni
Pagine: 110 pp.
Formato: 17×24 cm, Brossurato
Uscita: ottobre 2023
Prezzo: 15 €

L’esplorazione dello spazio è una delle imprese che ha fatto compiere all’umanità un balzo in avanti dal punto di vista della conoscenza che abbiamo dell’universo in cui ci troviamo. Il mistero che si cela nell’universo si è pian piano diradato man mano che l’uomo è progredito nell’evoluzione tecnologia. A quel punto l’uomo si è avvalso in maniera sempre più massiccia e determinante di strumentazioni sofisticate. Lo scopo era quello di diminuire i rischi per l’uomo e aumentare la percentuale di riuscita delle varie missioni. Diverse missioni infatti non vedono uomini direttamente impegnati a bordo delle navicelle e sonde spaziali. In Esploratori di Metallo andremo a scoprire la storia di alcune famose missioni spaziali di questa tipologia. Questo graphic novel di tipo divulgativo è scritto e disegnato da Pier Giuseppe Giunta e pubblicato da Sabir Editore nell’ottobre 2023.

La struttura di questo fumetto è divisa in sette capitoli. In ogni capito si ripercorre la storia di una delle più famose missioni spaziali senza equipaggio. Si tratta di: Mariner 10, Venera 7, Lunar Reconnaissance Orbiter, Opportunity, Galileo, Cassini-Huygens e New Horizons. Quindi, chi è il protagonista di ciasciuna storia, se non c’è una presenza umana? Ebbene, l’interessante espediente utilizzato in questo fumetto è quello di far narrare ciascuna missione dalle sonde stesse. I protagonisti, un po’ come in WALL•E, il film d’animazione della Pixar Animation Studios, sono infatti delle sonde leggermente antropomorfizzate. Infatti, oltre agli occhi, ciascuna di esse è dotata di coscienza, personalità e anche una buona dose di senso dell’umorismo. E, nonostante i circuiti e i freddi componenti di cui sono costituite le diverse sonde, c’è anche un po’ di spazio per i sentimenti.

Testi, disegni e cura editoriale

Pier Giuseppe Giunta è un soggettista e sceneggiatore per Topolino che ha anche disegnato I colori di una nuova vita, pubblicato per Tunué nel 2021. Questo graphic novel è però la sua prima pubblicazione con Sabir Editore e come autore completo. Ogni capitolo che compone il fumetto ha una struttura narrativa molto diversificata e interessante. Non si limita unicamente al racconto delle vicende, ma caratterizza il tutto intorno a ciascun personaggio protagonista. Il tratto del disegno è fresco e contemporaneo. Uno stile dinamico e colorato che spicca sui fondali stellati che fanno da scenografia ad ogni capitolo. Anche dal punto di vista registico, l’autore dimostra una grande varietà nell’uso dei piani e delle inquadrature. Ne risulta un fumetto dinamico e variegato, mai statico, sia a livello visivo che narrativo.

Esploratori di metallo va ad inserirsi nella collana I Portolani, dove Sabir Editore ha raccolto i suoi fumetti e progetti ibridi. Tra cui ricordiamo I famosi gomitoli di Arianna di Roberto Grassilli, Odditorium di Daniela Ballone e Non è uno strumento per femmine di Roberta Finotti, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare. Sulla scia del successo riscosso con i volumi precedenti, esce questo nuovo graphic novel davvero molto interessante.

Come avevamo notato anche con gli altri graphic novel, anche questo si presenta con un’ottima qualità di stampa. I colori risultano brillanti e vivaci. I neri in particolare, largamente usati vista la tematica dell’albo, sono ben contrastati per far spiccare al meglio i diversi elementi e personaggi. La copertina in brossura tiene unite in maniera compatta ed elegante le 110 pagine cui è composto l’albo. La cura editoriale dedicata a questo albo la si può capire molto bene anche dalle ultime pagine. Queste contengono un glossario con tutte le parole più tecniche contenute nel fumetto, allo scopo di aiutare ad una maggior comprensione del lettore. Una finezza davvero molto utile.

Conclusione – Esploratori di Metallo

Esploratori di Metallo è un graphic novel brillante e divertente che fa della divulgazione un pretesto per intrattenere. Oppure, vedendola da un diverso punto di vista, intrattiene col pretesto di divulgare. Usa cioè il medium fumettistico per far conoscere delle storie interessanti dell’esplorazione spaziale in maniera divertente e curiosa. Sin dalla notte dei tempi l’uomo ha guardato al cielo stellato con la testa piena di sogni e desideri. Ma non ci si sarebbe mai aspettati che l’esplorazione dello spazio sarebbe stata anche delegata interamente alle macchine. Questo fumetto fa luce su queste missioni poco conosciute. Sono infatti quelle condotte dagli astronauti, generalmente, quelle più note.

Sicuramente è un fumetto consigliato principalmente ai ragazzi appassionati dello spazio, esplorazione spaziale e astronomia. Ma non solo. Il modo in cui è strutturato questo graphic novel, permette di avvicinare anche i giovani non particolarmente interessati alle missioni spaziali, a questo argomento. Merito della sua geniale formula narrativa che rende questo fumetto un divertente e interessante mezzo d’intrattenimento.