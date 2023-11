Dynit annuncia l’arrivo di Soul Eater al Lucca Comics

Dynit ha riportato sulla sua pagina Facebook ufficiale che in occasione all’attesissimo Lucca Comics & Games, ha annunciato l’arrivo di Soul Eater su Prime Video! Il Lucca Comics è probabilmente l’evento più importante che si svolge in Italia verso la fine di ottobre e inizio novembre ed è un appuntamento imperdibile per tutti i fan del mondo manga, anime, fumetti e del gaming in generale. Recentemente abbiamo anche riportato che Dynit ha confermato l’arrivo delle prime stagioni dell’anime di Dragon Ball e di Dragon Ball Z.

Ora confermiamo che i contenuti a disposizione per fan aumentano perché si aggiunge la prima stagione della serie shonen nata dalla mente di Atsushi Ōkubo. Soul Eater è un manga shonen dark fantasi che ha debuttato sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix nel 2004 per poi concludersi nel 2013. La pubblicazione regolare fu anticipata dall’uscita di tre capitoli one-shot nel 2003. Il manga conta un totale di 113 capitoli, raccolti in 25 volumi tankōbon sotto etichetta Gangan Comics insieme ai capitoli autoconclusivi iniziali. Soul Eater è arrivato invece in Italia grazie a Panini Comics nel 2009.

Ora tutti gli appassionati di Soul Eater potranno guardare la prima stagione doppiata in italiano. C’è anche la possibilità di guardarla con il doppiaggio giapponese e i sottotitoli. La prima stagione presenta ben 51 episodi, quindi ci sarà molto da guardare per chi vorrà tuffarsi nel mondo delle anime di Okubo.

La serie ruota attorno a gli studenti della Shinigami buki Shokunin Senmon. Si tratta di una scuola professionale per meister e le loro buki, ossia le armi demoniache che hanno forma umana. La scuola è stata creata dal Dio della morte, di cui ne è il preside. Ogni Meister ha un compagno con cui combatte. Lo scopo finale della scuola è mantenere la pace e impedire che sorga un nuovo Kishin, ossia un meister demoniaco. A tal proposito gli studenti della scuola raccolgono le uova di kishin, ovvero le anime umane malvage. La Buki se assorbe 99 anime più quella di una strega, diventa un arma potente che lo Shinigami può usare. Ma per far in modo che gli studenti sappaino affrontare tale compito, frequentano la scuola e le lezioni insieme alle armi demoniache.