L’Attacco dei Giganti: svelata la vita di Mikasa dopo la guerra

L’episodio finale de l’attacco dei Giganti ha posto fine alla lotta contro Eren per salvare il mondo dalla totale estinzione del genere umano. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’epilogo della serie ha rivelato come Mikasa Ackerman ha proseguito la sua vita dopo la fine della guerra.

La serie animata si è ufficialmente conclusa dopo dieci anni da quando ha debuttato sul piccolo schermo con il primo episodio della prima stagione in Giappone. E quest’anno l’Attacco dei Giganti è tornato sul piccolo schermo con l’ultima parte divisa in due episodi. Mentre Mikasa e gli altri dovevano sconfiggere Eren per fermare la marcia dei colossali e salvare l’umanità, si sono imbattuti in alcune prove intense prima che tutto finisse.

In particolare per Mikasa, si è trattato di un momento difficile. Infatti si era resa conto che uccidere Eren era l’unico modo per salvare davvero il mondo. Ma per di più doveva affrontare il fatto che Eren non le aveva mai rivelato i veri sentimenti nei suoi confronti. L’episodio finale mette fine alla guerra. Ma oltre a questo ha svelato cosa accadde al mondo pochi anni dopo. Si scopre che Mikasa aveva vissuto una vita pacifica, ancora in lutto per Eren.

Nel gran finale dell’anime, Mikasa sferra con successo il colpo finale tagliando la testa a Eren e fermando la guerra. Presto lascia il campo di battaglia per dare a Eren una degna sepoltura. Tre anni dopo quella battaglia, il mondo ha iniziato a riprendersi e a passare al prossimo grande conflitto, ma Mikasa è lontano da tutto questo. La si vede seduta accanto alla tomba di Eren mentre la serie volge al termine. Ed è la sequenza dei titoli di coda che rivela in realtà molto di più della sua vita.

Mikasa alla fine è andata avanti e ha vissuto una vita lunga e sana. Pare che fosse in compagnia di un uomo, ma nonostante questo ha continuato a visitare la tomba di Eren. Ha continuato a farlo anche quando la si è vista insieme alla sua famiglia. E alla fine viene sepolta nello stesso luogo. La guerra continua ulteriormente e le gesta di Eren sono dimenticate da tempo, ma Mikasa ha avuto una vita pacifica come Eren voleva.

Fonte – Comicbook