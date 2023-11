L’Attacco dei Giganti: la confessione di Eren su Mikasa nel finale

L’episodio finale de L’Attacco dei Giganti ha debuttato sul piccolo schermo e ha posto fine all’anime dopo dieci lunghi anni. MAPPA ha adattato le scene più iconiche e con il presente articolo vogliamo concentrarci particolarmente sulla scena che vede Eren Jaeger fare una confessione inaspettata su quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti di Mikasa Ackerman. L’episodio finale de L’Attacco dei Giganti ha coinvolto un’ultima volta tutti i suoi fan nella battaglia finale contro Eren per il destino dell’umanità. Il potere del Gigante Fondatore si è rivelato così intenso che è stata necessaria la collaborazione di tutti per vincere. Ma prima che tutto finisse, il gran finale ha mostrato Eren rivelare effettivamente i suoi veri sentimenti per Mikasa.

Nell’episodio finale, Eren usa il suo potere per contattare segretamente ciascuno dei suoi amici prima della fine della battaglia. Ma nessuno di loro ha recuperato i ricordi di quelle conversazioni finché Eren non è morto. La conversazione di Eren con Armin si è rivelata la più significativa in quanto Eren rivela che in realtà ama Mikasa. Aggiunge anche che non vuole che lei lo dimentichi quando tutto sarà finito, arrivando al punto da gridare pateticamente che vorrebbe che lei si struggesse per lui per “almeno dieci anni” dopo la sua morte.

“I don’t wanna die. I want to be with Mikasa, and everyone else.” Yuki Kaji nailed this scene 😭😭 #shingeki pic.twitter.com/YwoLGL6ofK — Winnie ♡ ia. (@sunflowles) November 5, 2023

Oltre tutto questo, l’anime ha confermato che Eren e Armin hanno effettivamente avuto una conversazione all’interno dei Sentieri. Qui Eren ha confessato il motivo per cui ha deciso di attivare la Marcia dei Colossali, inimicandosi i suoi amici. E riguardi l’essersi allontanato così tanto Armin e Mikasa, Eren ha timidamente spiegato che stava chiedendo a Mikasa di dimenticarsi completamente di lui quando tutto fosse finito. Ma Armin ha visto oltre.

Infatti Mikasa non avrebbe mai dimenticato Eren in alcun modo, così Eren rivela i suoi veri sentimenti. Il protagonista della serie si apre come mai prima, esclamando che morirebbe se lei trovasse un nuovo amore. Allo stesso tempo, vuole che lei continui ad amarlo anche anni dopo la sua morte.

