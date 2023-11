One Piece 1082: l’haki di Shanks debutta nell’anime

L’anime di One Piece ha finalmente mostrato la conclusione del lungo e violento scontro tra Kaido e Rufy. Prima di arrivare al tanto atteso lieto fine, i fan hanno potuto assistere a diversi round, nei quali il capitano dei Cappelli di Paglia ha sempre rovinosamente perso contro l’Imperatore. Kaido infatti era considerato come il pirata più potente di sempre con il potere del Frutto del Diavolo più pericoloso mai esistito.

Ma la determinazione di Rufy lo ha portato a risvegliare la vera natura del suo Frutto del Diavolo, che tutti i fan conoscono come Gear Fifth. Si tratta del potere più ridicolo del mondo, che permette a Rufy di padroneggiare lo spazio circostante trasformandolo in gomma. Ma con il presente articolo vogliamo parlare di un altro potere di un altro pirata incredibilmente potente. Stiamo parlando di un altro Imperatore, ossia Shanks, che è tornato sul piccolo schermo nell’episodio 1081. In questa occasione ha rivendicato il grande tesoro, dimostrando che ora il Rosso entrerà in azione, e lo ha fatto nel nuovo episodio di One Piece.

L’aggiornamento arriva dalla pagina X (Twitter) dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1082 SHANKS WIFI HAKI!!!🔥(HQ) "Are you that afraid of the New Era?" – Shanks pic.twitter.com/W0oit0ufPv — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) November 5, 2023

Come si può vedere, nell’episodio 1082 di One Piece intitolato Giunge una nuova era! La furia dell’Imperatore Rosso, l’Imperatore è intervenuto a distanza sullo scontro tra l’ammiraglio Ryokugyu e i nove foderi Rosso con Yamato e Momonosuke per impedire al marine di avvicinarsi a Rufy. L’ammiraglio si è rivelato piuttosto forte e non facile da battere, ma Shanks fa letteralmente capire di essere su un altro livello. Come si può vedere, non ha nemmeno bisogno di avvicinarsi al campo di battaglia per fermare tutto.

Ad un tratto, sfila leggermente la sua Gryphon dalla quale fuoriesce un fulmine rosso minaccioso che parte dalla sua nave e raggiunge Ryukugyu, ponendo fine ad ogni sua intenzione di cattura. Al momento l’anime si trova negli episodi finali della saga di Wano e molto presto darà il via al nuovo arco narrativo, ossia quello conclusivo. Non ci saranno episodi filler, quindi i fan farebbero meglio a tenersi pronti anche per rivedere il Rosso in azione.