One Piece: il live-action supera Sex Education su Netflix

One Piece è in corso da oltre 20 anni da quando ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 1997. E se c’è una cosa che nessun fan della serie shonen dovrebbe fare, questa è sicuramente dubitare del successo globale della serie. Fin dal suo debutto, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda ha dimostrato più volte perché è così popolare. Lo ha dimostrato anche con l’adattamento anime e quest’anno, sorprendendo chiunque, con il primo adattamento live-action di sempre di Netflix. Ha debuttato il 31 agosto e da allora non ha smesso di riscuotere numeri sempre più alti di streaming, rimanendo sempre nella top 10 di Netflix. E con il presente articolo vogliamo riportare che One Piece è riuscito a superare successi come Sex Education.

L’aggiornamento arriva direttamente dal servizio di streaming più famoso di sempre. Infatti il sito di Netflix ha fornito aggiornamenti sulle statistiche di One Piece sin dal suo debutto. Dopo 10 settimane in onda, il live-action non è ancora uscito dalla Top 10 di Netflix. E solo questo la dice lunga sulla sua popolarità. Ad oggi la serie conta più di 475 milioni di ore in termini di visualizzazione e 63,6 milioni di telespettatori.

Sono numeri decisamente impressionanti e le statistiche hanno rivelato anche che One Piece ha superato Sex Education. Stiamo parlando di una serie originale Netflix, che è tornato con la sua ultima stagione alcune settimane fa. Nelle prime cinque settimane, Sex Education ha totalizzato 312 milioni di ore di visualizzazioni. Durante lo stesso lasso di tempo, One Piece ha invece registrato 430 milioni di ore e questo aumento è avvenuto nonostante il live-action abbia un minutaggio inferiore.

Naturalmente, One Piece ha abituato tutti nel corso degli anni a infrangere record su record. Quando il live-action ha debuttato in tutto il mondo su Netflix, ha anche superato titoli importantissimi come Mercoledì e l’ultima stagione di Stranger Things. E il forte impatto avuto sul pubblico a livello mondiale è stato forte da annunciare la seconda stagione.

Eiichiro Oda in persona lo ha rivelato con un video speciale, anticipando anche che uno dei prossimi personaggi che vedremo sarà Tony Tony Chopper. Non resta che attendere ulteriori informazioni in futuro.

Fonte – Comicbook