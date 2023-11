One Piece: Oda condivide la sua reazione sul successo del live-action

One Piece è in grado di coinvolgere, divertire ed emozionare. Ma quanto pare il franchise shonen è riuscito a fare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Dopo aver debuttato quest’anno con il primo adattamento live-action di sempre, One Piece è riuscito a riscuotere un successo incredibile a livello globale anche su Netflix. In altre parole, è riuscito a cambiare le sorti del live-action in generale, da sempre considerato fallimentare già dal punto di partenza. Quando Netflix annunciò il live-action dei Pirati di Cappello di Paglia, molti fan erano molto scettici, ma il tempo ha dimostrato che un nuovo pubblico ha imparato ad amare la Rotta Maggiore. Sicuramente uno dei motivi del grande successo del live-action è il coinvolgimento di Eiichiro Oda in qualità di produttore esecutivo. E con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka ha condiviso i suoi pensieri sul successo dell’adattamento live-action.

E il grande successo della prima stagione ha portato Netflix a confermarne una seconda, anche se al momento non si sa in quale data o periodo di uscita debutterà. Ricordiamo che per via degli scioperi del SAG, la maggior parte delle produzioni hollywoodiane rimangono in uno stato di limbo fino alla conclusione delle trattative. Fortunatamente, la stanza degli scrittori di One Piece ha aperto le sue porte e sta attualmente lavorando al prossimo capitolo live-action per i Pirati di Cappello di Paglia.

Oda ha condiviso i suoi pensieri riguardo la seconda stagione del live-action nella rubrica SBS del volume 107 di One Piece. “La serie live-action di One Piece è stata svelata al mondo intero e sono felice che sia andata molto bene” dice il mangaka. Aggiunge poi un pensiero simpatico, dicendo che se Inaki, che ha interpretato Rufy, e anche gli altri saranno sulla buona strada per diventare grandi star di Hollywood, questo lo renderebbe amico di queste grandi star di Hollywood. Conclude dicendo “per favore, non dimenticatevi di me, ok?“.

Mentre i dettagli riguardanti i nuovi personaggi e i luoghi che saranno introdotti nella seconda stagione rimangono un mistero, gli eventi presente nel manga possono rivelare molti indizi. Nel video di conferma, lo stesso Oda ha accennato all’arrivo di Tony Tony Chopper, il medico dei Pirati di Cappello di Paglia. E si il live-action dovesse continuare a seguire la storia del manga, allora è probabile che vedremo luoghi come Loguetown, Isola di Drum Island e Alabasta.

Fonte – Comicbook