Dragon Ball: Gege Akutami ridisegna la cover 41 per i 40 anni del manga

Dragon Ball è una delle serie shonen più importanti e famose di sempre che ha ispirato tantissimi lettori a diventare mangaka. Akira Toriyama ha debuttato su Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1984, quindi quasi 40 anni. E quest oevento sarà celebrato con diversi progetti. Uno di questi è il Dragon Ball Super Gallery, che coinvolge tantissimi mangaka a scegliere a piacere una tra le 42 cover dei volumi del manga per ridisegnarle seguendo il loro stile.

Sono tanti i mangaka che hanno già partecipato per rendere omaggio a Toriyama e al suo manga, e con il presente articolo vogliamo riportare che Gege Akutami ha preso parte al 40° anniversario di Dragon Ball. L’Aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider WSJ_manga e di seguito ne riportiamo il contenuto:

DRAGON BALL Volume 41 by Akutami Gege (Jujutsu Kaisen).

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/NRVkeMpZFt

