Spy x Family: Code White: il nuovo trailer anticipa novità sul film

Spy x Family è tornato quest’estate sul piccolo schermo con la seconda stagione animata. Ma il forte successo dell’anno scorso della prima stagione non ha portato a una riconferma di una seconda, ma anche all’annuncio del primo film anime di sempre. E con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo trailer che anticipa quello che i fan potranno aspettarsi di vedere da Spy x Family: Code White.

Al momento tutti sono a conoscenza del fatto che il primo film di Spy x Family debutterà il 22 dicembre in Giappone, e ora i fan possono vedere le prime scene e immagini ufficiali che rivedranno sul grande schermo. Spy x Family Code: White racconterà gli eventi di una nuovissima storia supervisionata dal mangaka Tatsuya Endo, mai stata vista nelle versioni anime o manga. Dal nuovo trailer condiviso in cima al presente articolo si scopre che sarà ambientato in un luogo innevato e una nuova pericolosa missione coinvolgerà tutti e tre i membri della famiglia Forger.

Spy x Family Code: White farà il suo debutto nei cinema e in IMAX in tutto il Giappone a partire dal 22 dicembre. Ma al momento i piani di rilascio internazionale rimangono ancora un mistero. Code White non adatterà nessun evento del manga in quanto la storia sarà completamente originale. Oltre a supervisionare lo sviluppo del film, Endo si occuperà anche della realizzazione dei design dei personaggi. Takashi Katagiri dirigerà il film per Wit Studio e CloverWorks con Ichiro Okuchi che scriverà la sceneggiatura. Kyoji Asano sarà invece il direttore principale dell’animazione.

Ci saranno chiaramente nuovi doppiatori per i personaggi originali. E quindi il doppiatore Tomoya Nakamura darà la sua voce a Dmitri, Kento Kaku interpreterà Luka, Banjou Ginga sarà Snijider e Shunsuke Takeuchi doppierà Type F. Quest’anno, come già detto in precedenza, la serie è tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione attualmente in corso.

Il manga ha debuttato nel 2021 ed è ancora in corso. Le vicende ruotano attorno al protagonista Twilight, una delle migliori spie al mondo. Per tutta la sua vita ha affrontato missioni sotto copertura per rendere il mondo un posto migliore. Un giorno però riceve un compito particolarmente difficile, e per riuscire nella sua nuova missione dovrà formare una famiglia temporanea e iniziare una nuova vita.

Fonte – Comicbook