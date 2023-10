Spy x Family: L’anime censura una scena di Loid

Spy x Family ha riscosso un grande successo l’anno scorso dopo aver debuttato con la prima stagione dell’adattamento anime. E, visto il grande successo, quest’anno è subito tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione sviluppata dagli studi di animazione Clover Works e Wit. Dopo aver debuttato questo mese, al momento la seconda stagione ha trasmesso quattro episodi e con il presente articolo vogliamo riportare che pare che una scena di Loid dal manga sia stata censurata nell’anime. E i fan che leggono il manga lo hanno notato subito. Stiamo parlando infatti di una giornata in piscina, apparentemente modificata rispetto a come appariva originariamente nel manga disegnato da Tatsuya Endo.

La censura non è una novità negli adattamenti anime. Queste scelte da parte degli animatori sono prese in base anche al paese in cui gli episodi dell’anime saranno trasmessi. Sono tanti gli esempi che possiamo fare, e uno di questi è sicuramente Dragon Ball, che ha subito alcuni cambiamenti drastici rispetto al manga. Infatti ricordiamo l’assenza del sangue, per cercare di ridurre la violenza e anche la morte sostituita dall'”andare in un’altra dimensione”. Da allora gli anime hanno visto sicuramente un cambiamento importante che non potrà che proseguire. Ed è quanto accaduto in Spy x Family.

Noooo why did they cover them up 😭😭 pic.twitter.com/c6vM9YJZyc — Mingming (@MingmingxArt) October 21, 2023

La censura o modifica apportata dal manga all’anime però, non sembra essere molto necessaria, tutto sommato. E non riguarda nessuna scena di violenza, ma semplicemente Loid in piscina. Gli studi di animazione di Spy x Family hanno deciso di rappresentare il protagonista della serie con una maglietta addosso. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale sul motivo per questa modifica.

Il successo di Spy x Family ha anche portato all’annuncio del primo film della serie, pronto a debuttare quest’anno il 22 dicembre. Si intitolerà Code White e sarà una storia originale supervisionata da Tatsuya Endo, con il mangaka che si occuperà anche del character design dei personaggi. Inoltre lo showrunner di One Piece Steven Maeda, ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto realizzare un adattamento live-action di Spy x Famil in futuro. Lo showrunner infatti è innamorato della serie, che reputa come ricca di storie meravigliose.

