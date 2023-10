Oltre per la scrittura e l’adattamento, il live action di One Piece eccelle anche per qualità, come leggiamo tramite Comic Book che ha condiviso le parole del regista di due episodi della produzione. Marc Jobst ha infatti spiegati alcuni dettagli tecnici inerenti al live action, affermando di come un uso di alcuni obiettivi speciali hanno donato un effetto degno e fedele all’opera originale:

“Adattare a livello visivo e ritmico un anime come One Piece è stata una delle sfide più complesse per me. Mi sono chiesto molte volte come dovevo fare per inquadrare il tutto al meglio e alla fine il risultato è stato davvero buono. Per trovare gli obiettivi perfetti, e donare quindi il giusto aspetto a questa serie, abbiamo lavorato con il direttore della fotografia Nicole Whitaker.

Inizialmente avevamo utilizzato degli obiettivi per le camere MiniHawk, mi piacevano molto. Avevano un bokeh davvero meraviglioso e possedevano un aspetto anamorfico fantastico, anche se non erano degli obiettivi anamorfici. Mi piace tanto anche a livello estetico: uno dei miei preferiti. Questi ultimi si pongono come degli obiettivi molto larghi e lunghi, ma quello che mi ha soddisfatto davvero è stato che avente un effetto fish-eye.”

Su questa base Jobst ha confermato di aver utilizzato una tecnica registica mai utilizzata prima: “Questi MiniHawk sono stati utilizzati solamente per One Piece e il regista ha confermato di come questi “Obiettivi singolari con una messa a fuoco incredibilmente ravvicinata, ti permettono anche di girare con un’enorme ampiezza: Quindi sostanzialmente sei vicino al fulcro della scena quando giri, ma usi obiettivi ampi.

Questo è stato davvero importante e mi ha permesso di ottenere quello che volevo senza rinunciare a nulla. Poi dopo i primi due episodi abbiamo mantenuto sempre lo stesso stile, anche se il regista era diverso. Le lenti speciali sono sempre state presenti e hanno dato al live action un tocco visivo non indifferente”.

