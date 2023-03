Spy x Family: svelata la data di uscita del primo film animato e della seconda stagione

Il tanto atteso evento dell’AnimeJapan 2023 ha lasciato spazio anche al tanto amato franchise Spy x Family. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che la data di uscita del primo film animato e della seconda stagione.

Il secondo adattamento animato della famiglia composta da Loid Forger Yor Briar e Anya Forger debutterà a ottobre di quest’anno. Kazuhiro Furuhashi sarà anche per la seconda stagione il regista presso Wit Studio e CloverWorks. Anche Takahiro Harada tornerà come assistente alla regia. Ichiro Okouchi, che ha anche lavorato a Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, sarà il nuovo supervisore alla sceneggiatura della serie, al posto di Furuhashi. Gli assistenti supervisori alla sceneggiatura della serie includono Daishiro Tanimura e Ayumu Hisao. Kazuaki Shimada torna come character designer.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

SPY x FAMILY Season 2

SPY x FAMILY Season 2

Scheduled for this October!

L’evento ha anche rivelato una visual per il prossimo film animato della serie. Questo sarà intitolato Spy x Family Code: White e debutterà nelle sale giapponesi il 22 dicembre. Questo lungometraggio annunciato durante il Jump Festa sarà un lavoro tutto nuovo con una storia originale. Il mangaka Tatsuya Endō svolgerà un ruolo attivo nella produzione del film, lavorando al design dei personaggi. Oltre a questo supervisionerà il film.

Come per la serie animata, anche per Spy x Family Code: White gli studi di animazione che svilupperanno il film saranno Wit Studio e CloverWorks. Takashi Katagiri sarà il regista del film e Ichiro Okouchi invece si occuperà della sceneggiature. Kazuaki Shimada sarà il character designer e Kana Ishida è il sub-character designer. Il capo direttore dell’animazione sarà Kyoji Asano, che è anche l’autore della prima visual. Kazuhiro Furuhashi è il supervisore dell’animazione.

Il nuovo poster del film che annuncia la data di uscita di questo lungometraggio è presente sulla pagina Twitter ufficiale di Spy x Family. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Per quanto riguarda il manga, Tatsuya Endo lavora alle vicende della famiglia Forger dal 2019 sulla rivista online Shōnen Jump+ di Shueisha con cadenza bisettimanale. Il 23 luglio 2020 Planet Manga ha annunciato la pubblicazione del manga in Italia, iniziata a novembre 2020.

