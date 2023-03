Kaiju No. 8: al pubblico non piace il design dei personaggi dell’anime

Kaiju No. 8 nel 2024 avrà una sua versione animata e allo stesso tempo, settimana dopo settimana e mese dopo mese, il tutto si avvicina e la produzione sta iniziando a pubblicare il primo materiale promozionale, dopo l’annuncio e il primo teaser recuperabile in uno dei nostri precedenti articoli.

Con il medium anime che accresce sempre di più il suo flusso di utenza, anche la “richiesta” da parte del medesimo cresce e diventa, come ben sappiamo, sempre più pretenziosa da questo punto di vista, data anche l’enorme qualità ormai raggiunta da questo genere di prodotti.

Recentemente, come accennato sono stati condivise le prime art riguardanti i personaggi della serie animata tratta dal manga di Kaiju No. 8, dove il team di Production I.G. ha condiviso i volti che avranno i personaggi all’interno dell’adattamento, a quanto pare poco apprezzati dal pubblico, così come leggiamo su Comic Book.

Il design di Kafka, Mina e Reno non sembrano soddisfare pienamente le aspettative del pubblico, che ha espresso il suo pensiero a proposito della questione sul noto social Twitter. Il post visionabile in calce è diventato virale, confermando l’opinione generale sul pubblico a proposito dei personaggi:

Kaiju No. 8: al pubblico non piace il design dei personaggi dell’anime

Addirittura parliamo di veri e propri meme e non di opinioni generali, quindi anche per questo il pubblico ha preso già il tutto come se fosse una barzelletta, sminuendo così il duro lavoro fatto dal team dietro questo prossimo progetto animato.

Allo stesso tempo però queste key art non sono in movimento e posso addirittura essere modificate nel corso degli anni, visto che la serie è prevista per un generico 2024. Allo stesso tempo questo può essere anche un test dello studio di animazione per misurare il livello di gradimento del pubblico, al momento non proprio positivo.

Più che brutti gli appassionati ridono di queste visual dedicate ai personaggi, e forse anche per questo il punto toccato è molto delicato per quanto riguarda questo aspetto, quindi proprio per questo Production I.G. potrebbe addirittura prendere in considerazione di provare una manovra nuova a proposito di questo punto?

Fonte Comic Book