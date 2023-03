Kaiju No. 8 ha avuto fin da subito un successo eccezionale in Giappone, oltre che nel resto del mondo (infatti Star Comics ha gestito una campagna di promozione per promuoverlo davvero esaustiva ndr), e proprio per questo si è subito deciso di annunciare l’adattamento animato, confermato nei mesi estivi del 2022.

Da lì abbiamo avuto dei piccoli dettagli sull’anime in questione, dove oltre un teaser abbiamo anche il nome che si sta occupando dello sviluppo, ovvero Production I.G. La serie non ha ancora una data ufficiale, ma sappiamo la sua pubblicazione prevista per il 2024; quindi ci vorrà ancora un po di tempo, su questo non ci piove.

Kafka Hibino è stato mostrato in una nuova visual, mostrando appunto il come la produzione sta gestendo il design e il colore dei personaggi. Oltre questo come già accennato sappiamo ben poco dell’anime e oltre teaser, studio e periodo di uscita al momento non abbiamo ancora altro.

Ciò nonostante il profilo Twitter ufficiale ha condiviso questo primo poster dedicato al protagonista, accennando anche alla possibilità che questo è solamente uno dei tanti pubblicati a breve, capaci di raccogliere e mostrare tutti i protagonisti di una delle storie di punta della nota rivista Shonen Jump.

Kaiju No.8: arrivano aggiornamenti sull’adattamento animato

It took me exactly 2 minutes 22 seconds and a liquify tool in procreate :") i don't say it beautiful but it do be better if u ask me pic.twitter.com/Wgn1Bhpo8O — Julia (@kicinska_julia) March 20, 2023

Come accennato il protagonista della storia è Hibino Kafka, un trentaduenne con il sogno di entrare nella Japan Defense Force, un’organizzazione volte a distruggere i kaiju presenti sulla Terra.

Così come leggete dal titolo l’anime mette al centro i “kaiju”, mostri giganti ispirati a Godzilla e King Kong, tra i precursori di questo genere, fautori anche di altre opere come i Power Rangers e tanti altri.

Sicuramente questo adattamento è atteso dal pubblico di tutto il mondo, e quindi anche dall’Italia, un luogo dove il manga ha ricevuto delle buone vendite, entrando anche a far parte delle classifiche mensili dei libri più venduti in terra nostrana. Probabilmente sarà uno degli anime evento del 2024.

Voi cosa ne pensate di Kaiju No. 8? Avete letto già il manga, oppure state attendendo la trasposizione animata? Diteci la vostra.

Comic Book – Fonte Twitter ufficiale