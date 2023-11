Jujutsu Kaisen è entrato con l’anime all’interno dell’arco narrativo di Shibuya, dove le Maledizioni hanno suggellato Gojo, mettendo in atto il piano diabolico. Come leggiamo su Comic Book è stato pubblicato di recente un nuovo poster per la seconda stagione con al centro Sukuna, il Re delle Maledizioni, accennando a un suo ruolo centrale nelle prossime puntate della seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

Dopo la “sconfitta” di Gojo e alcuni combattimenti con al centro Yuji, il recipiente del Re sta per essere scosso ancora una volta, dato che probabilmente Sukuna sarà al centro delle prossime vicende dell’anime. Chi ha letto il manga conosce le vicende future, ma gli spettatori della serie tv rimarranno sorpresi. Il poster visionabile in calce mostra Shibuya in tutto il suo splendore, mentre Sukuna cammina da solo al centro del quartiere di Tokyo, come sappiamo avvolto da un velo mistico.

Il suo legame con il protagonista di Jujutsu Kaisen si paleserà ancora una volta, anche se come vedete Sukuna indossa un abito diverso da quello di Itadori all’interno di questo poster. Questa immagine indica che il Re delle Maledizioni si unirà alla grande battaglia di Shibuya in tutta la sua potenza? Questo non è un dettaglio positivo per i nostri protagonisti, che con Gojo fuori dai giochi ha una bella gatta da pelare in questo arco narrativo.

Jujutsu Kaisen: Sukuna protagonista del nuovo poster dell’arco narrativo di Shibuya

Ogni settimana, da luglio, questa seconda stagione sta emozionando davvero tutti adattando uno dei migliori archi narrativi di Jujutsu Kaisen. In questa saga abbiamo avuto modo di vedere quello che ha detta dei fan è uno dei combattimenti migliori fino a questo momento: Yuji vs Choso, dove quest’ultima tramite la tecnica del controllo del sangue ha messo in difficoltà il nostro protagonista, che a questo giro l’ha vista davvero brutta.

Fonte Comic Book