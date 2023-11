One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1097

Il manga di One Piece sta proseguendo in modo intenso la narrazione della Saga finale del manga. Dopo la conclusione delle ostilità dell’arco di Wano, Eiichiro Oda ha dato il via a quello che sarà il viaggio finale di Monkey D. Rufy e della sua ciurma, ma ci vorrà del tempo prima che questo possa accadere. Infatti Oda sta dando molto spazio a tutto quello che aveva tenuto nell’ombra per tantissimi anni, con tanti capitoli uno più impressionanti dell’altro.

Quelli più recenti infatti hanno finalmente rivelato diversi aggiornamenti sull’incidente di God Valley e sulle atrocità che i nativi innocenti hanno dovuto subire per mano dei Draghi Celesti. Questi ultimi, poiché interessati alle risorse di quest’isola, non affiliata al Governo, hanno organizzato il torneo della caccia ai nativi per sterminarli e impossessarsi delle risorse. I protagonisti di questo flashback sono Kuma, Ivankov e Jinny, riusciti a evadere dall’isola grazie al potere del Frutto Pad Pad mangiato da Kuma.

E con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 1097 di One Piece. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023 e di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1097 BRIEF SPOILER OF ONE PIECE CHAPTER 1097 ▪︎ "Freedom Fighters" is the name of the group led by Dragon together with Ivankov at the time when they attacked the Sorbet Kingdom. The name of the group was first mentioned in Chapter 1066 (Dragon and Vegapunk… pic.twitter.com/6XQP5M8IsP — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) October 31, 2023

Come si può vedere il capitolo 1097 si intitolerà “Jinny” e probabilmente scopriremo qualcosa in più su questo personaggio. Il flashback proseguirà sempre da dove si è concluso il capitolo precedente. Infatti il Re del Regno di Sorbet impone una tassa molto salata sui cittadini per pagare tributo al Governo Mondiale. Così aveva diviso il Regno in due parti per poter ridurre questa tassa e quindi una parte era sotto la protezione dello stato mentre l’altra era al di fuori. E Kuma si trovava in quest’ultima.

I fan avranno modo di vedere un altro personaggio noto ma poco presente nel manga. Parliamo di Dragon, il padre di Rufy, e dei primi anni dell’Esercito Rivoluzionario. Durante il flashback, Dragon arriva con Ivankov sull’isola di Sorbet, alla guida dei Guerrieri della Liberazione. Una volta giunti sull’isola, detronizzano il sovrano tiranno e Kuma si unisce a loro.

Si scoprirà qualcosa sul passato di Dragon, ossia che il figlio di Garp era nella marina. Poi ha abbandonato tutto dopo aver capito che non c’era nessuna giustizia. Anche Jinny, insieme a Kuma, si era unita all’Esercito Rivoluzionario e dopo 14 erano diventati Comandanti. Il capitolo si conclude con Dragon che riceve notizie sul rapimento di Jinny.