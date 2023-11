Rododendro | Recensione

Un albo per lettori in fase di cambiamento. Per coloro che sono in un viaggio di consapevolezza e di ricerca di nuove prospettive con cui guardare alla propria vita.

Testi: Davide Calì Illustrazione: Marco Paschetta Casa Editrice: Kite Edizioni Genere: Introspettivo Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 32 pp. Formato: 21x29cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 17,50€

Capita a volte che le vicende della vita ci mettano di fronte a degli imprevisti. Ci si può ritrovare a dover affrontare le cose di tutti i giorni con una difficoltà e un impegno maggiore rispetto al passato. Tutto sembra iniziare a diventare diverso, enorme, insormontabile. Questo è quello che accade al protagonista di Rododendro. Un albo illustrato scritto da Davide Calì, illustrato da Marco Paschetta e pubblicato da Kite Edizioni nell’ottobre 2023.

La storia narra di Giacomo, che un giorno incomincia a rimpicciolire senza un motivo. All’inizio, ancora incredulo, prova a continuare a vivere come se nulla fosse. Ma ben presto la situazione diventa insostenibile. A segnare un punto di rottura con la sua esistenza normale c’è il licenziamento dal lavoro da parte del suo capo. Giacomo così inizia una nuova vita. Schivare le grandi scarpe dei passanti per strada e farsi largo tra i fili d’erba dei parchi diventerà la sua nuova dimensione. Proverà invano a tornare a casa, con la speranza di poter trovare una soluzione alla sua situazione. Ma sarà l’insperato incontro con Flora, una donna altrettanto piccola e altrettanto persa come lui, che gli farà vedere la sua condizione da una prospettiva del tutto inedita.

Testo, illustrazioni e cura editoriale

Davide Calì si dimostra ancora una volta camaleontico passando con disinvoltura da soggetti per albi più divertenti a quelli più seri. In questo caso ci troviamo di fronte a questa seconda tipologia. D’altronde, come abbiamo constatato in una recente intervista, lui si trova a suo agio in entrambe le vesti. Sia di scrittore più leggero e scanzonato, che di autore più profondo e romantico. Questa sua storia inizia da un imprevisto. Espediente a lui molto caro. Il protagonista rimpicciolisce e questo lascerebbe presagire una serie di vicissitudini buffe e divertenti. Invece no. Ci immedesimiamo nel disagio di Giacomo che si ritrova in un mondo sempre più grande e irragiungibile. La sua esistenza è spinta verso una nuova prospettiva, anche grazie all’incontro con Flora, che lo aiuta a trovare un nuovo punto di vista da cui guardare alla vita e anche all’amore.

In questo albo illustrato Marco Paschetta riesce a creare un’atmosfera unica e coinvolgente. La palette di colori da lui usata, a dominanze verdi bluastre, risulta fredda ed estraniante. Proprio la sensazione che prova il protagonista sin dall’inizio della storia. Una sensazione che aumenta via via che si prosegue. I colori caldi arrivano a invadere le pagine a partire dai capelli di Flora, i rododendri, le more, i fiori, i funghi, le chioccole e gli altri elementi. Un’interessante scelta stilistica dell’illustratore è quella di non mostrare nessun altro personaggio intero, all’infuori di Giacomo e Flora. Questo aspetto risulta essere vincente per rendere ancor meglio la distanza che prendono i protagonisti da ciò che li circonda.

Kite Edizioni confeziona un altro albo illustrato delizioso. Troviamo i temi tanto cari a questa casa editrice, come l’estraniamento e l’amore. Ma anche quel gusto estetico particolarmente ricercato e identificativo con cui si riesce a riconoscere un albo Kite sin dal primo sguardo. In questo libro, come è accaduto anche in altri prodotti da Kite, le sguardie parlano e trasmettono un messaggio. La sguardia iniziale è un semplice verde chiaro presente in tutto il libro. Mentre quella finale è un cielo blu stellato. Forse la vista di Giacomo e Flora la notte dal loro grande fungo? O forse un indizio, che sottolinea ancor di più il messaggio finale della storia. Quello che da una bassa prospettiva si riesce anche a vedere meglio, e forse capire, le cose infinitamente grandi.

Conclusione – Rododendro

Rododendro è un albo illustrato dal messaggio potente nella sua semplicità. Non si tratta solo di un viaggio verso la piccolezza del protagonista. Ma anche un viaggio verso la natura, lontano dalla città e dalle prospettive rigorose e preconfezionate di una vita imposta dal sistema consumistico. Un sistema dove se sei diverso, vieni facilmente allontanato o visto quantomeno con sospetto. La piccolezza non è dunque uno stato puramente fisico, ma anche un percorso interiore. Un modo per vedere noi stessi e ciò che ci circonda da un punto di vista completamente inedito.

Un albo illustrato consigliato sin dalla tenera età. Perché la storia risulta essere semplice e comprensibile anche ai bambini. Ma il testo ha anche una sottotrama di messaggi più profondi e complessi comprensibili perlopiù agli adulti. Un libro trasversale dunque, che trasmette un diverso messaggio a seconda dell’età e sensibilità del lettore. Assolutamente consigliato a coloro che amano gli albi illustrati dalla particolare ricercatezza cromatica e semantica.