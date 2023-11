Demon Slayer: la serie annuncia un importate aggiornamento in arrivo

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato quest’anno sul piccolo schermo con la terza stagione dell’anime. Con il manga ormai concluso e l’adattamento anime rinnovato con una quarta stagione, dato che il team di ufotable sta lavorando duramente sul prossimo capitolo dell’anime. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che pare ci sarà un nuovo aggiornamento su ciò che Demon Slayer avrà in serbo per tutti gli appassionati. E avremo tutti modo di scoprire di cosa si tratterà tra poco più di un mese.

Questo aggiornamento arriva direttamente dal team di Demon Slayer, con la pubblicazione di un messaggio sui social media. In questa occasione i fan hanno scoperto che ci sono dei piani di rilascio di un Promo Reel 2024 per l’anime televisivo. La misteriosa clip uscirà il 10 dicembre e promette di mostrare i prossimi progetti dell’anime.

Ovviamente da questo aggiornamento si può immaginare quanto siano entusiasti i fan per il teaser. Demon Slayer ha già confermato che l’anime continuerà e la quarta stagione sarà grandiosa. Sulla scia dell’arco narrativo del Villaggio dei Forgiatori di Katana, è giunto il momento per Tanjiro di iniziare il suo addestramento da Pilastro. E infatti il prossimo arco narrativo sarà incentrato sull’addestramento Hashira, il cui debutto è previsto direttamente per l’anno prossimo.

Demon Slayer con la terza stagione ha rivelato diverse novità. Tra le principali ricordiamo i due Pilastri dell’Amore e della Nebbia, che hanno mostrato il loro potere e anche il loro passato tragico. Ma chi ha davvero stupito è stata Nezuko, che ha rivelato la ragione per cui Muzan le darebbe la caccia o sarebbe interessata a lei.

Le vicende del manga shonen scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge sono ambientate nel periodo Taisho in Giappone. Al centro degli eventi vi è il protagonista Tanjiro, un ragazzo di buon cuore che vende carbone per vivere. Un giorno però, trova la sua famiglia massacrata da un demone. A peggiorare le cose, sua sorella minore Nezuko, l’unica sopravvissuta, è stata trasformata in un demone. Sebbene devastato da questa triste realtà, Tanjiro decide di far di tutto pur di far tornare sua sorella essere umano e uccidere il demone che ha massacrato la sua famiglia.

Fonte – Comicbook