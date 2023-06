Demon Slayer rivela il cambiamento più “umano” di Nezuko

La terza stagione animata di Demon Slayer si è conclusa con il suo ultimo episodio. E l’arco de Il Villaggio dei Forgiatori di Katana ha apportato un incredibile e inaspettato cambiamento di Nezuko.

Quindi possiamo confermare che la terza stagione di Demon Slayer si è conclusa in modo esplosivo, ma il fatto che l’episodio finale fosse di 70 minuti ne anticipava la qualità. L’undicesimo episodio ha mostrato gli ultimi momenti della battaglia tra Tanjiro e i suoi alleati contro la Quarta Luna Crescente, Hantengu. Ma chi ha completamente rubato la scena al protagonista principale, è sua sorella Nezuko. Infatti, durante lo scontro, Tanjiro e gli altri giungono allo stremo delle forze. Ed è proprio qui che entra in scena Nezuko, decisa a sacrificarsi per salvare tutti.

La terza stagione anime di Demon Slayer ha rivelato a tutti i fan l’inaspettato cambiamento di Nezuko e soprattutto un potere nuovo che va ad evolvere le sue abilità di demone. Quando sembrava che la luce del sole, che stava sorgendo, l’avrebbe bruciata, questo non è incredibilmente accaduto. Nezuko non solo sopravvive, ma dimostra di aver acquisito la capacità di parlare e sopravvivere alla luce del sole. Quindi ora Nezuko è diventata più umana.

L’episodio episodio vede Tanjiro e Nezuko lottare mentre il sole inizia a sorgere. Il problema è che Hantengu è ancora in vita in quanto riesce a nascondersi. Il protagonista si trova poi in una situazione difficile. Da un lato vuole proteggere Nezuko dal sole per salvarla, ma dall’altro vuole fare lo stesso per gli abitanti del villaggio da un attacco di Hantengu. Quindi ci pensa Nezuko ad aiutarlo a prendere la decisione, in modo che possa sconfiggere definitivamente la Luna Crescente.

Si scopre che grazie agli sforzi di Tanjiro nel raccogliere il sangue dalle Lune Crescenti, Tamayo riesce a studiare il sangue di Nezuko, notando i suoi cambiamenti. Spiega che il sangue e il corpo di Nezuko si stanno evolvendo a un ritmo sorprendente, ed è più vicina che mai alla “conquista” del sole. Nezuko ha riacquistato alcuni dei suoi tratti umani, ma non è ancora completamente guarita. Infatti ora riesce a parlare, ma ha ancora gli occhi e gli artigli di un demone. Avremo modo di scoprire come e se Nezuko si svilupperà ulteriormente con la quarta stagione, annunciata dopo la conclusione della terza.

Fonte – Comicbook