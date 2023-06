Tra le uscite manga Star Comics del 21 giugno 2023 si segnala l’esordio di Let’s Haikyu!?, spin-off della fortunata serie incentrata sulla pallavolo caratterizzato da piccoli siparietti comici disegnati in super deformed. Inoltre troviamo la conclusione di Detective Conan – Zero’s Tea Time e il nuovo volume di Mashle.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 21 giugno 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 21giugno 2023

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME n. 6

STORIE DI KAPPA n.325

di Gosho Aoyama , Takahiro Arai

€ 6,50

SCOPRIAMO LA VITA QUOTIDIANA DELL’UOMO DALLE MOLTEPLICI IDENTITÀ

La vita quotidiana dell’uomo con tre volti è una continua sfida. Inseguire a cavallo un borseggiatore in motocicletta, ballare la break dance, entrare in una squadra di rugby per dare un aiuto… Per Toru Amuro nulla è impossibile!

LET’S HAIKYU!? n. 1

TARGET n.131

di Haruichi Furudate , Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Hinata, affascinato dall’odore dei palloni da pallavolo e dell’Air Salonpas, sogna di giocare la sua prima e ultima partita ufficiale delle scuole medie. Qui incontra il suo rivale predestinato, il geniale Kageyama, soprannominato “il re del campo”. Ha così inizio lo spin-off ufficiale del famosissimo manga di pallavolo adolescenziale! Preparatevi a rivivere gli eventi di Haikyu!! in una veste del tutto nuova! Let’s Haikyu!? racconta la trama del celebre manga sotto forma di strisce comiche da quattro vignette. Riuscirete a trattenere le risate?

MASHLE n. 11

TARGET n.132

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Finalmente Mash affronta Domina, il figlio di Innocent Zero. La magia dell’acqua e la forza dei muscoli si contendono senza esclusione di colpi il titolo di illuminato divino! Domina, che odia profondamente i legami affettivi a cui Mash invece tiene molto, cerca di distruggerli con tutte le sue forze e, quando la sua rabbia raggiunge il culmine, si manifesta una magia di livello supremo… Riuscirà Mash a fronteggiare dei poteri pari a quelli di un dio?

MIRACLE GIRLS n. 3

STARLIGHT n.352

di Nami Akimoto

€ 8,00

L’ATTESISSIMA NUOVA EDIZIONE DI UNO SHOJO FANTASY CHE HA FATTO LA STORIA!

L’aereo che doveva portare Kurashige in Inghilterra è stato dirottato! Subito dopo aver appreso l’accaduto, Tomomi e Mikage si teletrasportano a bordo nel tentativo di salvare il senpai… Quale saranno le vere intenzioni del gruppo di malintenzionati responsabili di tutto questo?!

SOLO LEVELING n. 13

MANHWA n.93

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Continua il combattimento contro le mostruose formiche sull’isola di Jeju! Riusciranno i grado S coreani, con l’aiuto degli hunter giapponesi, a fermare la terribile minaccia che rischia di travalicare i confini dell’isola?!

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 3

di Yong-Je Park

€ 12,90

DOPO SOLO LEVELING E TOWER OF GOD, ECCO COMPLETATO IL PODIO DEI WEBCOMIC COREANI PIÙ LETTI E FAMOSI!

Per perpetuare l’arte della spada della sua famiglia, Yu Mira deve prendere una decisione che potrebbe segnare il suo destino per sempre. Nel frattempo, a Coax si delineano le semifinali del torneo e i partecipanti dovranno competere in potenza e strategia per sconfiggere i loro avversari. L’amicizia tra i nostri tre eroi sopravviverà agli scontri che li attendono?

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 6

STAR COLLECTION n.38

di Nakaba Suzuki

€ 31,20

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 31-36.

TOKYO ALIENS n. 4

STORIE DI KAPPA n.324

di NAOE

€ 5,20

Sho Tenkubashi è convinto che sia stato Akira Gunji a salvare lui e sua sorella minore dagli artigli di Hakugin diversi anni prima, ma l’informazione top secret che Chris gli ha rivelato sembra non confermare la sua ipotesi. Nel frattempo, Akira si impegna tutti i giorni negli addestramenti speciali per poter essere utile al compagno. Il mistero s’infittisce… Sho riuscirà a scoprire la verità?

TOWER OF GOD n. 10

MANHWA n.94

di SIU

€ 12,90

La principessa Yuri stringe un patto con la sorella Repelista per trovare Bam, ma qual è il suo scopo? I regolari, nel frattempo, si sottopongono a un’ulteriore selezione al ventesimo piano della Torre: durante le prove, spicca il talento di Viole, un misterioso individuo che si presume appartenga al gruppo criminale Fug. Tutti, compresi i supervisori, sembrano turbati dalla sua presenza, quand’ecco che ha inizio il test finale del piano… Nessuno può fidarsi di nessuno!

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 10

TURN OVER n.271

di Mika Yamamori

€ 5,90

Sconvolta dalle parole della redattrice temporanea Uneda, Fumi finisce per litigare con Akatsuki e scappa di casa, trovando ospitalità da Goro. Come reagirà Akatsuki alla provocazione del suo redattore, quando gli chiederà se può fare sul serio con lei?