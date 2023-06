Fullmetal Alchemist: il manga autobiografico di Arakawa riceve un adattamento anime

Fullmetal Alchemist è tra i migliori manga shonen di sempre e il forte impatto che ha avuto tra i fan ne è un grande esempio. Non a caso rappresenta uno dei manga di maggior successo commerciale in Giappone, avendo superato 50 milioni di copie vendute al momento della pubblicazione del 27º volume. Di fatto è la serie più venduta della casa editrice Square Enix. Scritto e disegnato Hiromu Arakawa, la mangaka sarà sempre amata dai suoi fan per quello che ha creato, ma oggi vogliamo riportare un aggiornamento legato a un altro suo lavoro.

Dopo Fullmetal Alchemist, Arakawa ha lavorato ad altri progetti. E con il presente articolo annunciato che è previsto l’adattamento anime di un manga lontano dal mondo dell’alchimia che ha creato in precedenza. Stiamo parlando di The Noble Peasant Farmer (Nobiltà Contadina), un manga autobiografico che esplora con umorismo il periodo in cui Arakawa ha lavorato come agricoltore a Hokkaido per sette anni prima di diventare una mangaka. Il manga ha debuttato sulla rivista Unpoko di Shinshokan nel 2006 ed è tutt’ora in corso.

Successivamente è passato alla rivista Wings di Shinshokan nel 2009 dopo che Unpoko ha cessato la pubblicazione Arakawa continua a serializzare il manga con periodicità irregolare. Shinshokan ha pubblicato il settimo volume del manga a ottobre 2021.

Tokyo MX ha dato il via allo streaming del primo video promozionale per l’adattamento anime del manga autobiografico di Hiromu Arakawa. L’anime di The Noble Peasant Farmer debutterà il 7 luglio di quest’anno. L’annuncio dell’adattamento anime di The Noble Peasant Farmer arriva con un trailer che abbiamo riportato in cima al presente articolo.

La regia dell’anime è affidata a Yūtarō Sawada per lo studio di animazione Pie in the sky. Inoltre si occupa della scrittura delle sceneggiature. Ayane Matsumoto si occupa invece dei disegni dei personaggi e svolge il anche il ruolo di animatore e direttore dell’animazione e. Minori Yamada è accreditato per aver terminato l’animazione. Precious Tone sta componendo la musica. L’Unione centrale delle cooperative agricole del gruppo dell’agricoltura giapponese si dedica alla supervisione degli aspetti agricoli. FRAM eseguirà l’ending dell’anime.

Fonte – Anime News Network