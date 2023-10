One Piece: il live-action rimane nella top 10 di Netflix

One Piece quest’anno ha sconvolto in positivo l’intero fandom con il debutto su della prima stagione dell’adattamento live-action. Il successo inaspettato riscosso ha riscritto la storia degli adattamenti live-action in generale, che hanno sempre deluso i fan delle serie anime. Il primo adattamento di One Piece si è concentrato sugli eventi più importanti della Saga dell’East Blue e dopo una serie di scetticismi e difficoltà iniziali, la serie televisiva è riuscita a far innamorare tutti i fan di questa nuova versione della Rotta Maggiore.

Poco dopo l’uscita della prima stagione, Netflix ha confermato una seconda stagione attraverso Eiichiro Oda in persona. Attraverso un video speciale, il mangaka ha anche rivelato indirettamente l’arrivo di Tony Tony Chopper, il dottore della ciurma nonché il sesto membro ad unirsi all’equipaggio di Rufy. Se la serie live-action dovesse continuare a seguire il materiale originale, allora i fan potranno vedere l’arrivo di altri personaggi come Kureha che tutti vorrebbero vedere interpretata da Jamie Lee Curtis.

Per quanto riguarda invece le ambientazioni, è molto probabile che vedremo Loguetown, l’isola di Drum e Alabasta. Di sicuro la seconda stagione potrebbe aumentare la posta in gioco per i Cappelli di Paglia nell’adattamento live-action.

Con il presente articolo vogliamo riportare che a quasi un mese dal suo debutto, One Piece occupa ancora la top 10 di Netflix. Infatti si trova attualmente all’ottavo posto nella classifica delle serie più viste di Netflix. Nella sua ottava settimana, l’adattamento live-action ha ottenuto 1,4 milioni di visualizzazioni e 10,9 milioni di ore di streaming. Dal suo debutto, One Piece ha registrato un totale di 63,6 milioni di visualizzazioni e 480,3 milioni di ore di streaming, e sono destinate a crescere.

Il 2023 è un anno straordinario per la serie nata dalla mente di Oda. Questo non solo per il live-action di Netflix, ma anche grazie agli eventi del manga e dell’anime. Quest’ultimo ha finalmente mostrato l’atteso debutto del Gear Fifth sul piccolo schermo contro Kaido. Mentre nel manga è in corso l’arco finale, che porterà alla conclusione del lunghissimo viaggio della ciurma di Rufy.

Fonte – Comicbook