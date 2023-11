L’Attacco dei Giganti: il finale potrebbe avere contenuti originali

È difficile da credere ma L’Attacco dei Giganti sta per concludersi anche sul piccolo schermo. Infatti dopo più di un decennio, la serie anime di successo sta per tornare il 4 novembre per portare a termine la sanguinosa storia di Eren Jaeger. E con il presente articolo vogliamo riportare che pare che il gran finale presenterà alcuni contenuti originali dello stesso Hajime Isayama.

L’aggiornamento arriva direttamente da un messaggio scritto dal mangaka Hajime Isayama, che si è rivolto ai fan. In questa occasione il mangaka de L’Attacco dei Giganti ha detto a sua opinione sull’imminente gran finale. “Sono molto entusiasta di vedere come andrà a finire nell’anime”, ha scritto Isayama. “Anche questa volta, su mia richiesta, ho avuto modo di disegnare delle bozze verso la fine. Per favore guardate tutto fino alla fine.”

Come si può capire da questo messaggio, Isayama ha fatto una richiesta al team di MAPPA. Queste avevano in particolare a che fare con delle aggiunte nei momenti finali dell’episodio conclusivo. Il mangaka dice di essere riuscito a mettere alcune delle sue “bozze” alla fine di questo finale. Per quanto riguarda il contenuto a cui si riferisce Isayama, al momento non ci sono molte informazioni o dettagli rilasciati. Isayama ha pubblicato degli extra per il capitolo finale del manga post apocalittico,. Questo vuol dire che ha più contenuti su cui lavorare di quanti MAPPA possa fare. Quindi si spera che alcuni di questi arrivino per la parte finale dell’anime de L’Attacco dei Giganti.

La serie scritta e disegnata da Isayama è ambientata in un mondo dove, gli ultimi resti dell’umanità sono costretti a ritirarsi dietro le imponenti mura di una città fortificata. In questo modo, erano riusciti a sfuggire agli enormi Giganti che vagavano per la terra fuori dalla loro fortezza e che mangiavano gli uomini. Solo gli eroici i membri dell’esercito ricognitivo osano oltrepassare le mura, ma l’umanità ha sempre registrato rovinose sconfitte e perdite. Quelli all’interno della città si aggrappano all’illusione di un’esistenza pacifica fino al giorno in cui quel sogno viene infranto con la distruzione delle mura di Shiganshina, dove Eren, Armin e Mikasa vivevano al sicuro.

